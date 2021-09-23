ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії

Новость на русском →
Четвер 23 вересня 2021 09:09
Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії Нутриціолог Наталія Нутрі (фото: instagram.com/natalinutri)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато, дізнавшись про анемію, кидаються закуповуватися добавками, не звернувши уваги на свій щоденний раціон.

Нутриціолог Наталія Нутрі розповіла у своєму Instagram, які прості і доступні продукти допоможуть впоратися з анемією - і дала рецепт салату з них.

Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анеміїДізнавшись про анемію, варто переглянути своє харчування (фото: pexels.com)

Салат, який допомагає при анемії

Інгредієнт:

  • Буряк - 300 гр
  • Печінка куряча - 300 гр
  • Горіх волоський - 30 гр
  • Петрушка або кінза - 20 гр
  • Часник, сіль і перець - за смаком
  • Олія оливкова - 2 ст. л.
  • Кислі ягоди на вибір (обліпиха, чорна смородина, журавлина, брусниця)

Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії

Ягоди - помічники при анемії (фото: pexels.com)

Пити пару раз в тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд

Приготування:

1. Відварюємо буряк і натираємо на крупній тертці.

2. Печінку ріжемо соломкою і злегка обсмажуємо на розпеченій сковороді до легкої золотистої скоринки, але не пересушуємо.

3. Дрібно рубаємо волоський горіх.

4. Пропускаємо через прес часник і рубаємо улюблену зелень.

5. Додаємо ягоди.

6. Поливаємо салат маслом (з ним краще засвоюються вітаміни), солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо. Готово!

Увага: правильне харчування при анемії надзвичайно важливе, але не варто покладатися тільки на салат, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, в першу чергу, зверніться до фахівця.

Раніше лікар розповіла, чому дитина раптом перестає набирати вагу, несподівані причини.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік
Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік