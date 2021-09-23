Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії
Багато, дізнавшись про анемію, кидаються закуповуватися добавками, не звернувши уваги на свій щоденний раціон.
Нутриціолог Наталія Нутрі розповіла у своєму Instagram, які прості і доступні продукти допоможуть впоратися з анемією - і дала рецепт салату з них.
Дізнавшись про анемію, варто переглянути своє харчування (фото: pexels.com)
Салат, який допомагає при анемії
Інгредієнт:
- Буряк - 300 гр
- Печінка куряча - 300 гр
- Горіх волоський - 30 гр
- Петрушка або кінза - 20 гр
- Часник, сіль і перець - за смаком
- Олія оливкова - 2 ст. л.
- Кислі ягоди на вибір (обліпиха, чорна смородина, журавлина, брусниця)
Ягоди - помічники при анемії (фото: pexels.com)
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Приготування:
1. Відварюємо буряк і натираємо на крупній тертці.
2. Печінку ріжемо соломкою і злегка обсмажуємо на розпеченій сковороді до легкої золотистої скоринки, але не пересушуємо.
3. Дрібно рубаємо волоський горіх.
4. Пропускаємо через прес часник і рубаємо улюблену зелень.
5. Додаємо ягоди.
6. Поливаємо салат маслом (з ним краще засвоюються вітаміни), солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо. Готово!
Увага: правильне харчування при анемії надзвичайно важливе, але не варто покладатися тільки на салат, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, в першу чергу, зверніться до фахівця.
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