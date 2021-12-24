Діюча схема: ці прості рекомендації допоможуть схуднути без спортзалу

Велика кількість смачної їжі на новорічних столах часто призводить до зайвих кіло і роздумів в дусі: "То як же мені все це тепер "скинути".

Спортивний тренер і нутриціолог Ілля Казюра розповів у своєму Instagram, як схуднути в домашніх умовах – без особливих тренувань в залі.

"Всі знають, що для того, щоб схуднути, необхідно створити дефіцит енергії в організмі. І створювати цей дефіцит можна за рахунок скорочення кількості вхідної їжі в організм, або ж за рахунок збільшення своїх енергетичних витрат.

Тож все дуже просто: або ви менше їсте, або ви більше рухаєтеся!",- пояснив тренер.

Не хочеться рухатися - можна просто не їсти (фото: pexels.com)

Для тих, хто не любить ходити на тренування, або в силу певних особливостей по здоров'ю має протипоказання, він розповів, що і без тренувань можна успішно знижувати вагу, дотримуючись дієтологічні рекомендації.

"Більш того: як показує практика, ті, хто худне тільки на одному харчуванні, бачать рух стрілки на вагах навіть швидше.⠀

Адже у тих, хто тренується, за рахунок травмування м'язів формується набряк, що маскує ефект дієти. Але це лише маскуючий ефект", - додав тренер.

А ось очевидний і головний мінус "схуднення без тренувань" полягає в більшій втраті м'язової маси при загальному зниженні кілограмів.

"Так-так! Ви втратите більше потрібної для нас фізіологічно-активної, енерговитратної м'язової тканини. Але худнути ви будете, все одно дотримуючись дефіциту. Тому вибір особисто за кожним".