Без ризику каменів: лікар розповіла, як правильно налагодити плинність жовчі
Ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Занадто в'язка жовч – це ризик утворення пластівців, солодощів і каменів. У густому вигляді їй дуже складно просуватися по жовчовивідних шляхах, тому стимуляцію жовчевідтіку потрібно практикувати тільки після відновлення плинності жовчі.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григорьова.
Варто дотримуватися питного режиму (фото: pexels.com)
Як відновити плинність жовчі
- Обстежитися на предмет патологій, які можуть згущувати жовч.
- Дотримуватися питного режиму: води не менше 2-2, 5 л на добу, можна з додаванням часточки лимона або листя м'яти. З них 2 склянки теплої води відразу після пробудження.
- Для контролю над стресом працювати з активацією парасимпатичної нервової системи: полоскання горла, спів, читання вголос, медитації, дихальні практики.
- При проблемах з жовчним міхуром і плинністю жовчі не всім підійде 3-х разове харчування. Перш ніж коригувати раціон, переконайтеся, що ваш рівень загального білірубіну менше 11.
- Комфортний для вас режим можна визначити досвідченим шляхом.
- Почніть з 4-разового харчування невеликими рівними порціями, або 3 плюс 1 білково-жировий перекус.
- Жирів в раціоні має бути достатньо. Порції невеликі, інакше жовчі може не вистачити на велику кількість жирів.
- УЗД органів черевної порожнини. Попросіть фахівця приділити більше уваги жовчному міхуру, чи немає там піску, пластівців або каменів. Подивитися варто в різних положеннях, спочатку лежачи, потім сидячи або стоячи.
Переконатися, що УЗД - в нормі (фото: pexels.com)
Якщо УЗД в нормі, каменів немає, то для поліпшення плинності жовчі рекомендовані:
- продукти, багаті лецитином, або додаткова дотація лецитину до 3 г на добу,
- яблучний оцет або бетаїн перед або під час їжі,
- таурин до 1 г на добу,
- магній, переважно таурат, можна гліцинат або цитрат,
- розторопша (силімарин) або артишок (хофітол) 500-1000 мг на добу,
- силімарин 300-400 мг на добу,
- урсодезоксихолева кислота (урсосан, урсофальк), доза підбирається лікарем індивідуально, залежить від ваги,
- при необхідності ферментні препарати, вид і дозування персоналізована,
- чай з імбиру і коренів кульбаби між прийомами їжі,
Якщо в ЖП знайшли конкременти, потрібен підбір терапії на очному прийомі у лікаря. Не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця.
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