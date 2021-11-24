ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколаду

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 10:01
Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколаду Шоколад можна приготувати самим (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ті, хто прагнуть позбутися цукрової залежності, знають, як при відмові від солодощів складно утримувати стабільний психологічний стан.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що відмовлятися від солодощів необов'язково, можна просто приготувати щось корисно-солодке. Наприклад, шоколад без цукру і консервантів.

Краще готувати ввечері, а вранці насолоджуватися смачним, домашнім, корисним шоколадом.

Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколадуНутриціолог Анна Біоторіум (фото: instagram.com/biotorium)

Корисний шоколад: покроковий рецепт⠀

Інгредієнт:

  • 1/4 склянки розтопленого нерафінованого кокосового масла або какао-масла,
  • 1/4 склянки сирого органічного какао-порошку,
  • 2 столові ложки густого меду або 3 столові ложки фінікового сиропу,
  • Також за смаком можна додати горішки, кунжут, кокосову стружку, ягоди годжі або те, що вам до душі.

Без цукру і консервантів: нтриціолог дала покроковий рецепт корисного шоколадуЯк приготувати шоколад вдома (фото: pexels.com)⠀

Приготування:

1. Розтопіть кокосове масло або какао-масло, додайте мед і какао і добре перемішайте до утворення густої маси.

2. Потім покладіть в силіконові формочки годжі, кокосову стружку, горішки або те, що захочуть ваші рецептори.

3. Залийте формочки шоколадною масою і приберіть в холодильник на пару годин.

Раніше нутриціолог розповіла, як приготувати корисні мафіни.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів