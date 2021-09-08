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Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблем

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Середа 08 вересня 2021 09:01
Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблем Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Напевно кожен хоч раз чув про LCHF-харчування. Ця назва розшифровується як Low Carb High Fat: мало вуглеводів - багато жирів.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що суть LCHF-протоколу: багато корисних жирів, мало вуглеводів, помірна кількість білків.

Мета: тримати під контролем рівень інсуліну і лептину, які провокують хронічні запальні процеси.

Такий раціон - корисний для нормальної життєдіяльності організму і допомагає нормалізувати вагу, бо основним джерелом енергії замість швидких вуглеводів стає жир.

Проблема сучасного харчування - велика кількість швидких вуглеводів, а не жирна їжа, від якої багато хто необгрунтовано відмовляються.

Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблемТака дієта корисна для здоров'я і допоможе схуднути (фото: pexels.com)

LCHF-дієта схожа на КЕТО, але більш лояльна, бо на ній дозволені низьковуглеводні овочі і не передбачається стану кетозу. Тому вона більш безпечна і може застосовуватися тривало.

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Як "сидіти" на цій дієті: основні правила LCHF-харчування

  • Раціон повинен складатися з 70 % жирів, 20% білків, 10% вуглеводів.

  • Обов'язковим э використання саме натуральних цільних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова, кокосова олія.

  • Велика кількість овочів і зелені, половина з яких повинна бути з'їдена в сирому вигляді, щоб максимально зберегти вітаміни і мікроелементи.
  • Як джерело мінералів використовувати кістковий бульйон і хорошу морську нерафіновану сіль.
  • Колаген отримувати з якісного рибного бульйону.
  • Приймати їжу, тільки коли є відчуття голоду, до відчуття ситості.
  • Не рахувати калорії.
  • Скоротити кількість вуглеводів.
  • Стежити за різноманітністю раціону.

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Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблем Ще одне правило дієти: добре висипайтеся (фото: pexels.com)

  • Дотримуватися питний режим від 1,5 літрів в день, випивати 200-250 мл чистої води за півгодини до їди.
  • Обробляти продукти щадним методом: варіння, тушкування, запікання, сувід.
  • Їсти, не поспішаючи, отримуючи задоволення.
  • Добре висипатися. Вироблення гормону кортизолу при стресі може привести до збільшення жирової маси.
  • Виснажливі фізичні тренування і тривалі голодування не вітаються.
  • Прийом низьковуглеводної їжі може викликати запори. Для адекватної роботи кишечника корисна рослинна клітковина. Наприклад, напій з насіння льону або псілліума.⠀

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