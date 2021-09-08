Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблем
Напевно кожен хоч раз чув про LCHF-харчування. Ця назва розшифровується як Low Carb High Fat: мало вуглеводів - багато жирів.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що суть LCHF-протоколу: багато корисних жирів, мало вуглеводів, помірна кількість білків.
Мета: тримати під контролем рівень інсуліну і лептину, які провокують хронічні запальні процеси.
Такий раціон - корисний для нормальної життєдіяльності організму і допомагає нормалізувати вагу, бо основним джерелом енергії замість швидких вуглеводів стає жир.
Проблема сучасного харчування - велика кількість швидких вуглеводів, а не жирна їжа, від якої багато хто необгрунтовано відмовляються.
Така дієта корисна для здоров'я і допоможе схуднути (фото: pexels.com)
LCHF-дієта схожа на КЕТО, але більш лояльна, бо на ній дозволені низьковуглеводні овочі і не передбачається стану кетозу. Тому вона більш безпечна і може застосовуватися тривало.
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Як "сидіти" на цій дієті: основні правила LCHF-харчування
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Раціон повинен складатися з 70 % жирів, 20% білків, 10% вуглеводів.
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Обов'язковим э використання саме натуральних цільних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова, кокосова олія.
- Велика кількість овочів і зелені, половина з яких повинна бути з'їдена в сирому вигляді, щоб максимально зберегти вітаміни і мікроелементи.
- Як джерело мінералів використовувати кістковий бульйон і хорошу морську нерафіновану сіль.
- Колаген отримувати з якісного рибного бульйону.
- Приймати їжу, тільки коли є відчуття голоду, до відчуття ситості.
- Не рахувати калорії.
- Скоротити кількість вуглеводів.
- Стежити за різноманітністю раціону.
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Ще одне правило дієти: добре висипайтеся (фото: pexels.com)
- Дотримуватися питний режим від 1,5 літрів в день, випивати 200-250 мл чистої води за півгодини до їди.
- Обробляти продукти щадним методом: варіння, тушкування, запікання, сувід.
- Їсти, не поспішаючи, отримуючи задоволення.
- Добре висипатися. Вироблення гормону кортизолу при стресі може привести до збільшення жирової маси.
- Виснажливі фізичні тренування і тривалі голодування не вітаються.
- Прийом низьковуглеводної їжі може викликати запори. Для адекватної роботи кишечника корисна рослинна клітковина. Наприклад, напій з насіння льону або псілліума.⠀
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