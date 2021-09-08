Кроме подсчета калорий: врач назвала безопасную диету, чтобы похудеть без проблем
Наверняка каждый хоть раз слышал о LCHF-питании. Это название расшифровывается как Low Carb High Fat: мало углеводов - много жиров.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что суть LCHF-протокола: много полезных жиров, мало углеводов, умеренное количество белков.
Цель: держать под контролем уровень инсулина и лептина, которые провоцируют хронические воспалительные процессы.
Такой рацион - полезен для нормальной жизнедеятельности организма и помогает нормализовать вес, так как основным источником энергии вместо быстрых углеводов становится жир.
Проблема современного питания - большое количество быстрых углеводов, а не жирная пища, от которой многие необоснованно отказываются.
Такая диета полезна для здоровя и поможет похудеть (фото: pexels.com)
LCHF-диета похожа на КЕТО, но более лояльна, так как на ней разрешены низкоуглеводные овощи и не предусматривается состояния кетоза. Поэтому она более безопасна и может применяться длительно.
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Как "сидеть" на этой диете: основные правила LCHF-питания
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Рацион должен складываться из 70 % жиров, 20 % белков, 10 % углеводов.
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Обязательно использование именно натуральных цельных жирных продуктов: мясо, рыба, яйца, птица, авокадо, бекон, сливочное, оливковое, кокосовые масла.
- Большое количество овощей и зелени, половина из которых должна быть съедена в сыром виде, чтобы максимально сохранить витамины и микроэлементы.
- В качестве источника минералов использовать костный бульон и хорошую морскую нерафинированную соль.
- Коллаген получать из качественного рыбного бульона.
- Принимать пищу, только когда есть чувство голода до ощущения сытости.
- Не считать калории.
- Сократить количество углеводов.
- Следить за разнообразием рациона.
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Еще одно правило диеты: хорошо высыпайтесь (фото: pexels.com)
- Соблюдать питьевой режим от 1,5 литров в день, выпивать 200-250 мл чистой воды за полчаса до еды.
- Обрабатывать продукты щадящим методом: варка, тушение, запекание, сувид.
- Есть, не спеша, получая удовольствие.
- Хорошо высыпаться. Выработка гормона кортизола при стрессе может привести к увеличению жировой массы.
- Изнурительные физические тренировки и длительные голодовки не приветствуются.
- Прием низкоуглеводной пищи может вызывать запоры. Для адекватной работы кишечника полезна растительная клетчатка. Например, напиток из семян льна или псиллиума.⠀
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