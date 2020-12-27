Затишне, домашнє, святкове: Лілія Ребрик показала, як спекти імбирне печиво для всієї родини

Лілія Ребрик зізналася, що передноворічна метушня - це, звичайно, приємно, але іноді все просто починає дратувати і втомлювати. На щастя, у ведучої є рецепт, що робити, якщо, як вона висловилася, все бісить.

А тепер Лілія Ребрик, мабуть, заспокоїлася власним способом і вирішила порадувати чоловіка Андрія Дикого і дочок ароматним імбирним печивом, зробленим вдома!

"Чим ми снідаємо цього останнього у 2020-му недільного ранку? А ми снідаємо тим, що напекли собі затишного суботнього вечора - імбирними пряниками! Просто шаленію від їхнього аромату: такий зимовий, такий зігріваючий, такий домашній і такий особисто для мене святковий! Ловіть прекрасний рецепт", - написала Ребрик.

"Висипаємо в ємність 100 гр цукру (розтоплюємо на маленькому вогні), додаємо 100 мл окропу, засипаємо ще 150 гр цукру (всі постійно перемішуємо) і додаємо 80 гр вершкового масла.

Далі - мед, 100 гр. Потім - 5 г соди, 40 г жовтка (це два жовтка) і 500 г борошна. Все ретельно перемішайте і додайте багато прянощів! Імбир, кардамон, кориця, гвоздика, аніс! Про всяк випадок скажу, що все обов'язково має бути мелене!

Розкатуємо тісто на харчовій плівці (товщина десь 0,8-1см) і кладемо на 12 годин у холодильник. Альо від вчора ми чекали лише годину (дівчата дуже хотіли пряники) - і теж чудовий результат.

Коли час прийшов, дістаємо тісто, фантазуємо, обов'язково до процесу долучаємо дітей, робимо з печива сердечка, пташок, чоловічків - кого заманеться! Випікаємо 12-15 хвилин за температури 175 градусів.

Поки трохи охолоджується - готуємо "айсинг" (щоб намалювати на пряниках щось). Беремо 200 гр цукрової пудрити, 30 гр білка (одне яйце), 1 ст. л. лимонного соку. Збиваємо все бо густої білої маси. Беремо харчові барвники всіх кольорів веселки! І... фантазуйте, малюйте і створюйте собі настрій!", - розсекретила своїх чоловічків Лілія.

Лілія Ребрик нагодувала всю сім'ю (фото, відео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Нагадаємо, Лілія Ребрик днями зробила зворушливе зізнання в любові чоловікові Андрію Дикому, привітавши його з річницею весілля. Сімейна пара разом вже цілих 9 років.