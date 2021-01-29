Точка над i: нутриціолог розповіла, потрібно чи ні снідати

Їсти чи не їсти - ось в чому питання (фото: pixabay)

Всі знають, як взимку може змінюватися і "стрибати" настрій, виявляється, причина тому іноді - банальна нестача вітамінів. Це легко поправити, правильно підібравши продукти до столу.

Фахівець з харчування із 10-річним стажем Надя Андрєєва нещодавно дала докладний список, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - скажіть "прощай!" сезонної депресії.

Також Надя відповіла на вічне питання, над яким сперечаються дієтологи, лікарі та нутриціології: їсти чи не їсти сніданок.

"Сніданок - мабуть, одна з найбільш неоднозначних тем, що обговорюються у колах нутриціології, дієтологів і біохакерів. І думки дуже часто розходяться", - сказала Надя.

Вона впевнена: те, що ми їмо на сніданок, стан наших нервової і гормональної систем, рівень нашої фізичного навантаження і стресу, пора року, а також час, що минув з моменту останнього прийому їжі і пробудження, - все це може сильно впливати на наше рішення, коли справа стосується сніданку.

"Проблема з гіпотезою, що сніданок - найважливіший прийом їжі, полягає в тому, що вона направляє людей до ментальності "існує лише один правильний спосіб харчуватися". Але істина, як завжди, багатогранна - і для кожної людини і ситуації може виглядати по-різному", - поставила крапку над i в вічній суперечці Надя.

Вона підкреслила, що одним з важливих факторів, який може допомогти вирішити задачку з приводу сніданку - це рівень голоду людини.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Чи хочете ви їсти рано вранці? Мається на увазі, що ви вмієте слухати потреби свого тіла і вмієте правильно їх інтерпретувати.

Якщо ви голодні, але звикли ігнорувати це почуття, а потім зриватися на солодке після обіду, це говорить про те, що вам ще потрібно розвивати контакт між тілом і розумом.

Якщо існують поведінкові причини, по яких ви хочете снідати (наприклад, він заряджає вас енергією, ви менше зриваєтеся на солодке після обіду, або поліпшується ваша концентрація), то це хороші причини для раннього прийому їжі.

Якщо ж це здається вимушеною мірою, викликає у вас млявість і ви, навпаки, переїдає протягом дня, то немає необхідності їсти через силу тільки заради факту прийому їжі.

Не всі голодні з самого ранку - і нема ідеального рецепту початку дня", - розповіла Андрєєва, підкресливши, що сніданок потрібен тому, хто відчуває голод, а не всім і в обов'язковому порядку.

Снідати або не снідати - вибір за вами, впевнена Андрєєва.

"Не вірте в догми, оскільки ваш організм унікальний, у вас може бути унікальний раціон. Не дозволяйте нікому переконати вас у тому, що ваш успіх залежатиме від одного прийому їжі або певного часу їжі", - написала Надя.



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