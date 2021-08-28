Сяюча шкіра і здоров'я волосся: дієтолог назвала важливий вітамін для жіночої краси

Біотин розчинний у воді. Організм не накопичує водорозчинні вітаміни, тому людям необхідно засвоювати їх зі свого раціону.



Його основна функція полягає в допомозі організму зберегти здоров'я шкіри, волосся, очей, печінки і нервової системи!



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Біотин допомагає організму перетворювати їжу в енергію - він підтримує ряд ферментів, що беруть участь у розщепленні вуглеводів, жирів і білків.



Зокрема, біотин бере участь у:

глюконеогенезі (синтезі глюкози з джерел, відмінних від вуглеводів, таких як амінокислоти, і біотиновмістні ферменти, які допомагають запустити цей процес);

синтезі жирних кислот (біотин допомагає ферментам, що активують реакції, важливі для виробництва жирних кислот);

розпаді амінокислот (біотиновмістні ферменти беруть участь в метаболізмі декількох важливих амінокислот, включаючи лейцин).

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Скільки ж біотину необхідно і в чому він міститися? The Office of Dietary Supplements Trusted Source рекомендує:

30 мікрограмів (мкг) для дорослих, у тому числі при вагітності;

35 мкг при годуванні груддю.

Ось основні природні джерела біотину:

яєчний жовток;

субпродукти (печінка, нирки);

горіхи, такі як мигдаль, арахіс, пекан і волоські горіхи;

горіхове масло;

соя та інші бобові;

цільнозернові і крупи;

цвітна капуста;

банан;

гриб.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оскільки методи обробки харчових продуктів, такі, як приготування їжі, можуть зробити біотин неефективним, сирі або менш оброблені версії цих продуктів містять більш активний біотин!

Біотин дуже важливий для вагітних і годуючих жінок. Хоча симптоматичний дефіцит біотину зустрічається рідко, низький рівень біотину часто зустрічається під час вагітності.