Без стрибків цукру і поганого самопочуття: нутриціолог дала поради по харчуванню тим, хто постує

Піст - це важлива складова багатьох духовних традицій. Але важливо підійти до посту з повагою до тіла, недостатньо просто виключити заборонені продукти, важливо подумати, як підтримати організм.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

"Якщо у вас є дисбаланс цукру в крові, то різке обмеження тваринного білка і жирів із збільшенням кількості вуглеводів може привести до ще більших стрибків цукру і гірше самопочуття в результаті", - розповіла Андрєєва.

Як дізнатися, що в організмі дисбаланс:

Ви відчуваєте приплив сил, а потім різкий спад, який може супроводжуватися дратівливістю сонливістю, апатією.

Після фруктів, круп, солодощів через пару годин хочеться щось з'їсти.

Поради нутрицілога тим, хто постує

Постарайтеся не починати день тільки з вуглеводів. Залиште формулу + білок жири + клітковина, перебудувавши її під обмеження поста. Замість тваринного білка візьміть бобові або тофу. Використовуйте рослинні жири і зробіть ставку на їх якість. Розширте запас масел лляним, кунжутним або будь-яким горіховим маслом.⠀ Якщо, прибравши тваринний білок, ви замінили його на рослинний, наприклад, бобові, насіння, горіхи, то важливо правильно вимочувати і готувати, щоб фітинова кислота, яка в них міститься, не заважала засвоєнню поживних речовин, наприклад, залізу.

- Замочіть бобові, крупи на 8-10 годин у воді з лимонним соком або 1 чайну ложку яблучного оцту, промийте і варіть до готовності. Горіхи теж замочіть в підсоленій воді, промийте і просушіть в духовці при температурі 110 градусів протягом 15 хв.

Додайте в свій раціон моркву і буряк, зелень і водорості (фото: pixabay.com/ua)

4. Якщо здуття живота, тяжкість після їжі були ваші супутниками до проходження посту, то під час нього з-за різкого збільшення бобових, овочів в раціоні ситуація може погіршитися.

- Вибирайте дрібні бобові, колотий маш, червона сочевиця. Овочі можна приготувати на пару або запекти, термічна обробка зробить їх більш легкими для травлення.

- Додайте в ваш раціон спеції: куркума, кореандр, фенхель.

- Подбайте, щоб ваш раціон був збалансованим не тільки білками, жирами і вуглеводами, а й мікроелементами. Увімкніть такі продукти в свій раціон: водорості, зелень, буряк, гарбуз, моркву, темні ягоди.