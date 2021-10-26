Приховані калорії: нутриціолог назвала несподівані продукти, через які можна погладшати

Буває, сидиш на дієті і нічого зайвого собі не дозволяєш, навіть займаєшся спортом! А вага чомусь не йде.
Справа може бути в "невинних" на перший погляд продуктах з прихованими калоріями, що ви продовжуєте вживати, розповіла нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram.
Після того, як я закінчую задавати питання клієнту про його харчування на консультації, іноді я бачу помилку в елементарному. Багато хто вживають по 300-500 і навіть більше "прихованих" калорій. І завдяки скороченню саме таких ккал можна успішно втрачати вагу, особливо - в перший час.
Що ж це за калорії, на які слід звернути першочергову увагу? Перерахую їх і запропоную альтернативну заміну, де це можливо.
Але ж є люди, які щодня випивають по 3 порції латте і більше, в кожному з яких по 100 ккал. А ось в порції еспресо або американо без цукру міститься всього 2-5 ккал.
Вихід: робити вибір на користь напоїв без добавок - американо, еспресо, лунго без цукру. Якщо ви жити не можете без капучино або лате, скоротіть частоту вживання до 2-3-х порцій в тиждень.
Вихід: якщо вам "сухо" і несмачно, пропоную замість соусів до м'яса або гарніру додавати трохи тушкованих овочів - особливо помідори, які дають багато рідини.
Вихід: раджу додавати в салати по 1 ч. л., а також 1 ч. л. бальзамічного оцту. Додаткова рекомендація - скоротити кількість смаження до 2-х в тиждень, і якщо смажити, то на сковороді з антипригарним тефлоновим покриттям, на якій можна приготувати той же омлет взагалі без олії.
Вихід: краще пити звичайну воду і вибирати цільнозерновий фрукт.
Раніше нутриціолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно вдома, великий ризик для здоров'я.