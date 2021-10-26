Приховані калорії: нутриціолог назвала несподівані продукти, через які можна погладшати

Після того, як я закінчую задавати питання клієнту про його харчування на консультації, іноді я бачу помилку в елементарному. Багато хто вживають по 300-500 і навіть більше "прихованих" калорій. І завдяки скороченню саме таких ккал можна успішно втрачати вагу, особливо - в перший час.

Варто переглянути своє ставлення до кави з молоком (фото: pexels.com)

Що ж це за калорії, на які слід звернути першочергову увагу? Перерахую їх і запропоную альтернативну заміну, де це можливо.

Продукти, від яких можна погладшати через приховані калорій

Капучино, латте та інші кавові напої, в які додають цукор, молоко, вершки, сиропи, мед, шоколад та інші добавки. В одному напої може міститися від 40 ккал (капучино з 60 мл молока) до 450 ккал (мокачино з 100 мл молока, 40 мл вершків, 50 мл шоколаду).

Але ж є люди, які щодня випивають по 3 порції латте і більше, в кожному з яких по 100 ккал. А ось в порції еспресо або американо без цукру міститься всього 2-5 ккал.

Вихід: робити вибір на користь напоїв без добавок - американо, еспресо, лунго без цукру. Якщо ви жити не можете без капучино або лате, скоротіть частоту вживання до 2-3-х порцій в тиждень.

Вода окремо, фрукти теж окремо (фото: pexels.com)

Соуси (включаючи майонез), кетчупи, заправки. Любителі соусів і заправок за день можуть набирати мінімум кілька десятків калорій, а може і сотню.

Вихід: якщо вам "сухо" і несмачно, пропоную замість соусів до м'яса або гарніру додавати трохи тушкованих овочів - особливо помідори, які дають багато рідини.

Олія. Необхідності її виключати, звичайно ж, немає. Але додавати скрізь по кілька разів на день - це вірний спосіб за рік набрати парочку кілограм. І не слід додавати олію в салати або на сковороду на око. В 1 ст. л. олії міститься цілих 135 ккал, а в 1 ч. л. - 45 ккал.

Вихід: раджу додавати в салати по 1 ч. л., а також 1 ч. л. бальзамічного оцту. Додаткова рекомендація - скоротити кількість смаження до 2-х в тиждень, і якщо смажити, то на сковороді з антипригарним тефлоновим покриттям, на якій можна приготувати той же омлет взагалі без олії.

Соки пакетовані.

Вихід: краще пити звичайну воду і вибирати цільнозерновий фрукт.