Слухай свій організм: дієтолог розкрила секрети інтуїтивного харчування

Наш організм дуже адаптивний і швидко пристосовується до того способу життя і того харчування, яке ми йому пропонуємо. У цьому секрет виживання людства як виду, а хронічні захворювання - це лише наслідки цієї адаптації.



Їжа, яку ми їмо, формує наш мікробіом. А він, у свою чергу, диктує нам наші побажання в їжі. Ось і перший привід не вірити організму, коли він просить п'яту шоколадку - це не його потреба.



Їжа з високим вмістом трансжирів пошкоджує судини. Організм починає посилено продукувати холестерин в кров, щоб ці судини латати. В результаті, високий холестерин в крові, погіршення кровообігу і ризик утворення тромбів. І таких прикладів можна навести безліч.



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В ідеалі, інтуїтивне харчування - це таке харчування, до якого потрібно прийти через модифікацію своїх харчових звичок, коли ви чітко чуєте і розумієте справжні сигнали організму, коли отримуєте максимум енергії від їжі, у вас немає проблем ні із зайвою вагою, ні з її недобором і немає (або практично немає) питань по здоров'ю, і, що дуже важливо - ви не скотилися в орторексію!



Але першим етапом, все ж йде дисципліна, тимчасові (але не сильно жорсткі) обмеження, графік харчування, контроль порцій/БЖУ/калорій, контроль нутритивной цінності продуктів і формування збалансованої тарілки. І це в системі не пару днів або тиждень.

Коли ці навички відпрацюються до автоматизму, формування порцій і їжа в графіку стануть для вас нормою і способом життя, ось тоді сміливо можна говорити "Я на інтуїтивному харчуванні".