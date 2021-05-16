Як знизити цукор в крові: дієтолог назвала природні і безпечні способи

Деякі нутрієнти, мінерали, спеції та трави допомагають регулювати рівень цукру в крові. Вони покликані посприяти вирішенню проблем зі здоров'ям. До слова, остерігатись варто не стільки самого цукру, але і його прихованих побратимів.
Дієтолог Ольга Агафонова в Instagram перерахувала продукти, які допоможуть відрегулювати рівень цукру в крові.
Наприклад:
Хром: знижує рівень цукру в крові. Велика кількість хрому міститься в брокколі, ячмені, вівсі, зеленій квасолі, помідорах і яйцях.
Кориця: дослідження показали, що вживання 1-8 грамів кориці в день допомагає знизити рівень цукру в крові у діабетиків. Корицю можна додавати в якості спеції в найрізноманітніші продукти і напої.
Вітамін Е: допомагає контролювати рівень цукру в крові, а також підвищити рівень антиоксидантів. Міститься в горіхах, рослинних оліях і листових овочах.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А ви знаєте, як в складі продуктів маскуэться прихований цукор?
Проаналізуйте продукти, які ви вживаєте і подивіться скільки може бути прихованих цукрів в раціоні харчування. Шукати:
Всі сиропи: кукурудзяний, глюкозно-фруктозний, солодовий, сорговий, рисовий, тростинний і ін.
Всі словосполучення з цукром: буряковий, кокосовий, тростинний, коричневий, пальмовий, інвертний цукор, цукристе кукурудзяна речовина, цукор демерара, цукор турбінадо, цукор паноча і т. д.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Всі соки: випарований тростинний сік, тростинний сік; концентрований фруктовоягідний сік і т. д.
Всі слова, що закінчують на "оза": глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, галактоза, левулоза, сукроза.
Далі в алфавітному порядку інші цукри:
Нагадаэмо, що раніше дієтолог Юлія Макаренкова розвінчала поширені міфи про фрукти.