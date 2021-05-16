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Как снизить сахар в крови: диетолог назвала природные и безопасные способы

Автор: Lite

Некоторые нутриенты, минералы, специи и травы помогают регулировать уровень сахара в крови. Они призваны поспособствовать решению проблем со здоровьем. К слову, остерегаться стоит не столько самого сахара, но и его скрытых собратьев.

Диетолог Ольга Агафонова в Instagram перечислила продукты, которые помогут отрегулировать уровень сахара в крови.

Например:

Хром: снижает уровень сахара в крови. Большое количество хрома содержится в брокколи, ячмене, овсе, зеленой фасоле, помидорах и яйцах.

Корица: исследования показали, что употребление 1-8 граммов корицы в день помогает снизить уровень сахара в крови у диабетиков. Корицу можно добавлять в качестве специи в самые разные продукты и напитки.

Витамин Е: помогает контролировать уровень сахара в крови, а также повысить уровень антиоксидантов. Содержится в орехах, растительных маслах и листовых овощах.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А вы знаете, как в составе продуктов маскируются скрытые сахара?

Проанализируйте продукты, которые вы употребляете и посмотрите сколько может быть скрытых сахаров в рационе питания. Ищем:

Все сиропы: кукурузный, глюкозно-фруктозный, солодовый, сорговый, рисовый, тростниковый и др.

Все словосочетания с сахаром: свекольный, кокосовый, тростниковый, коричневый, пальмовый, инвертный сахар, сахаристое кукурузное вещество, сахар демерара, сахар турбинадо, сахар паноча и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все соки: испаренный тростниковый сок, тростниковый сок; концентрированный фруктовоягодный сок и т.д.

Все слова, заканчивающие на "оза": глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, галактоза, левулоза, сукроза.

Далее в алфавитном порядке другие сахара:

  • Амилаза;
  • Гидролизированный крахмал;
  • Карамель;
  • Мальтодекстрим;
  • Маннитол;
  • Мед;
  • Меласса;
  • Патока;
  • Солод с активными диастазами;
  • Сорбитол;
  • Фруктовый концентрат;
  • Этилмальтол;
  • Ячменный солод.

Напомним, что ранее диетолог Юлия Макаренкова развенчала распространенные мифы о фруктах.

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