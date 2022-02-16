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Згідно з наукою: дієтологи розкрили незвичайні ефекти вівсянки

Автор: Сергій Кулик

Лікарі-дієтологи з США розкрили несподівані корисні властивості вівсянки.

Американські фахівці вважають, що вівсянка здатна поліпшити результати спортивних занять, зміцнити здоров'я серця і травного тракту і позитивно вплинути на роботу імунної системи.

"Овес прискорює обмін речовин і може підвищити ваші спортивні результати, якщо його з'їсти протягом однієї години після тренування", - говорить дієтолог Джей Коуін.

Відзначається, що наявні в вівсяній каші бета-глюкани позитивно впливають на роботу серця і кількість цукру в крові. Також ця каша тривалий час підтримує відчуття ситості.

Здоров'я кишечника - одне з головних складових міцної імунної системи. Клітковина, що отримується з вівсяної каші, живить корисні бактерії кишечника, що зміцнює імунітет, а також допомагає запобігти розвитку хронічних хвороб і запальних процесів в організмі.

Дослідження 2014 року показують, що люди з виразковим колітом відчули поліпшення свого стану після додавання вівсянки в свій раціон. Передбачається, що довгострокове дієтичне споживання вівса або вівсяних висівок може допомогти при запаленні кишечника.

Раніше ми писали про те, що дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.

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