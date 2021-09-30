Без таблеток: нутриціолог назвала три кращих засоби від головного болю

Один з найчастіших запитів нутриціологам - головний біль. Головні болі можуть бути настільки виснажливими, що вимикають з життя на кілька годин, а декого - на цілі дні.

Причини можуть бути різні, індивідуальні у всіх. Важливо зрозуміти вашу, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.

Це може бути стрес, зневоднення, напруга в шийному відділі, зациклені по колу негативні думки, гіпоксія, дефіцит магнію, високий кров'яний тиск, алергія на деякі продукти, які регулярно зустрічаються у вашому раціоні.

Залежно від причини, будуть різними і підходи до позбавлення від болю: допомога остеопата, зміна харчування, робота з нервовою системою.

Якщо болить голова - все не в радісь (фото: pexels.com)⠀

Я не вірю в рятівну таблетку від усього і підходить всім, але, згідно з великою кількістю досліджень, все ж є засоби, які можуть полегшити біль майже будь-якої етіології. Звичайно, це не скасовує необхідність шукати початкову причину болю.

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

Три засоби від головного болю

Магній

Пероральний прийом магнію допомагає знизити частоту і інтенсивність нападів мігрені. Мова йде не про одноразовий прийом магнію, а про профілактичний курс. 600 мг цитрату магнію в день, мінімум 12 тижнів.

Передбачається, що магній має яскраво виражений вплив на роботу кровоносних судин і нейрогенні механізми у пацієнтів.

Також можна використовувати гліцинат і малат магнію.

Вітамін D

2000-6000 МО в день, мінімум 12 тижнів.

Профілактичний прийом вітаміну D (4000 МО на день) протягом 24 тижнів знизив частоту мігрені та тривалість головного болю у пацієнтів віком від 18 до 65 років порівняно з плацебо.

У групі, що приймала вітамін D, у 29% пацієнтів спостерігалося зниження кількості мігрені як мінімум на 50% порівняно з 3% у групі плацебо.

Коензим Q10

100-400 мг на день, мінімум 12 тижнів.

У групі жінок, які не перебувають в менопаузі, схильних до епізодичних мігреней, які приймають коензим Q10, відзначено зменшення частоти, тяжкості і тривалості мігрені в порівнянні з плацебо.