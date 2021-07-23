Без глютену, цукру і молока: нутриціолог назвала топ кращих перекусів в дорогу

Збираєтеся на пікнік або в багатогодинну поїздку на машині всією сім'єю? Вам точно потрібно взяти з собою щось перекусити! Особливо - якщо дітей ви теж берете.

Найкраще взяти з собою корисні, багаті вітамінами, перекуси, які наповнять вас енергією на всю дорогу.