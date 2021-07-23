Без глютену, цукру і молока: нутриціолог назвала топ кращих перекусів в дорогу
Збираєтеся на пікнік або в багатогодинну поїздку на машині всією сім'єю? Вам точно потрібно взяти з собою щось перекусити! Особливо - якщо дітей ви теж берете.
Найкраще взяти з собою корисні, багаті вітамінами, перекуси, які наповнять вас енергією на всю дорогу.
Нутриціолог Вероніка Натуромама перерахувала в своєму Instagram 20 + смачних ідей без готування.
Список корисних перекусів без глютену, цукру і молока для всієї родини
1. Морква, селера, огірки - помити, почистити, можна нарізати, можна не нарізати.
2. Рослинні йогурти, деякі зберігаються без холодильника 3-4 дні.
3. Лляна каша, просто заливається окропом + додайте сухофрукти або ягоди.
4. Чізкейк з кешью - наситить всіх надовго.
5. Сирники з тофу - обирайте сою без ГМО.
6. Безглютенові мафіни.
7. Булочки без глютену.
8. Безглютеновий кекс з мигдалем і журавлиною.
9. Овочеві безглютенові вафлі.
10. Ягідна і горіхова граноли - можна їсти прямо з пачки.
12. Торт ягідний - несолодкий, низьковуглеводний перекус.
14. Ягоди / фрукти по сезону.
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15. Ферментовані соки - для підтримки травлення.
16. Сік-пюре гарбузовий.
17. Горіхи без обробки, дбайливого зберігання.
19. Конопляне насіння - відмінне джерело амінокислот; можна додавати в йогурти, в лляну кашу.
20. Сухофрукти.
21. Батончики фруктово-горіхові.
22. Чіпси з ламінарії.
23. Водорості норі сушені.
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