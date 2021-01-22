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Суцільний позитив: дієтолог назвала їжу від сезонної депресії для гарного настрою

Автор: Lite

Їжа – відмінні ліки від сезонної депресії, здатні впоратися з поганим настроєм. Володіючи безліччю корисних поживних речовин, що сприяють зміцненню здоров'я, деякі продукты можуть піднімати вам настрій і покращувати здоров'я! Які саме, розповіла дієтолог Ольга Безугла.

Експерт запевнила, що в світі існує їжа,здатна покращити настрій, і вона не обов'язково повинна бути солодкою. Топ продуктів для психологічного імунітету:

Перець чилі

Несподівано? Чим гостріше, тим краще! Перець чилі й інші гострі перці містять капсаїцин - речовина, яка надає пекучий смак, подразнює слизову носа і рота. Мозок в цей момент отримуючи сигнал, миттєво реагує на сильний подразник виробленням ендорфінів (гормонів задоволення). Тому вважається, що "гаряча їжа" піднімає настрій!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Волоські горіхи

За рахунок вмісту альфа-ліноленової кислоти, вітаміну Е, фолієвої кислоти, поліфенолів і мелатоніну вони забезпечують свій позитивний вплив на наш настрій і когнітивну функцію.

Зелений чай

Містить амінокислоту L-тіанін, яка долаючи гематоенцефалічний бар'єр запускає вивільнення гальмівного нейромедіатора в мозку, званого гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК), що викликає розслаблений, але уважний стан, в той же час сприяючи вивільненню поліпшують настрій гормонів дофаміну і серотоніну!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Едамаме

Соєві боби є джерелом білка на рослинній основі. Містять досить широкий спектр амінокислот, в тому числі і триптофан, який незамінний у виробництві серотоніну. Корисні також безліччю вітамінів і мінералів, що мають вирішальне значення для зниження ризику хронічних захворювань і клітковиною, яка допомагає насититися і відчути задоволення.

Лосось

Продукти багаті омега-3 жирними кислотами допомагають нашому організму виробляти серотонін, не кажучи вже про благотворний вплив риби на ваше серце і обмін речовин.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шоколад

За рахунок поліфенолів какао, здатних профілактувати когнітивний спад і поганий настрій, і яких більше в темному шоколаді.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська озвучила список детокс-продуктів.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова навчила грамотно вибирати якісне м'ясо.

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