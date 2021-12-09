Спокійні нерви і міцний сон: нутриціолог назвала 7 простих продуктів, багатих магнієм



Горіхи (фото: pexels.com)

Топ-7 продуктів-рекордсменів за вмістом магнію

1. Темний шоколад

У цьому продукті 152 мг магнію на 100 гр. Темний шоколад ще багатий залізом, міддю, марганцем і клітковиною. Краще вибирати плитку, в складі якої не менше 80% какао. А краще - більше. Це підвищує корисність продукту.

2. Авокадо

Це не тільки дуже поживний фрукт, але і джерело магнію: в 100 г полягає 29 мг магнію. Він також багатий калієм, клітковиною, вітамінами групи В і вітаміном К.

3. Горіх

Практично у всіх горіхах є магній. Лідирують в цьому списку кешью (292 мг на 100 г), мигдаль (286 мг на 100 г) і кедровий горіх (251 мг). Більшість горіхів також визнані хорошим джерелом клітковини і мононенасичених жирів.

4. Бобові

Рослини сімейства бобових насичені корисними речовинами, в тому числі, магнієм. У 100 г нуту - 79 мг магнію, в чорній квасолі - 70 мг, в сочевиці - 35 мг, в горосі - 30. Також бобові багаті клітковиною і мають низький глікемічний індекс.

5. Тофу

Тофу - сир із соєвого молока. У 100 г містить 53 мг магнію, що становить 13% від добової норми. А ще в ньому багато білка, кальцію, заліза і марганцю.

Авокадо (фото: pexels.com)

6. Насіння

Багато магнію полягає в насінні різних рослин. Наприклад, в сирому гарбузовому насінні - 535 мг, в кунжуті - 350-400 мг, а в насінні соняшнику і гороху - 125-129 мг на 100 гр. Крім того, насіння багате залізом і клітковиною.

7. Риба

А скумбрії - 97 мг на 100 г, в мінтаї - 86 мг, в сибасі - 53 мг. При цьому риба багата калієм, селеном, вітаміном B і іншими корисними речовинами.