Чим не варто перекушувати: дієтолог назвала топ-5 провальних варіантів

ТОП-5 ПРОВАЛЬНИХ ПЕРЕКУСІВ:



1. Банан



Це цукор і трохи клітковини. З'ївши такий перекус, ви отримаєте різкий стрибок цукру в крові і незабаром знову зголоднієте.



Ще гірше перекушувати яблуком. Вони виробляють шлунковий сік і тільки більше розпалюють апетит.



Найкраще замінити їх овочами або фруктами з низьким глікемічним індексом.



2. Фастфуд



Складно пояснити голодному організму, чим шкідливі ті чи інші продукти. Фастфуд - це швидко, смачно і зручно. Але! У ньому міститься занадто багато солі, трансжирів і харчових добавок. До того ж, такі продукти занадто калорійні.



Якщо немає можливості з'їсти щось корисне, то хоча б вибирайте найменш шкідливі продукти. У тих же закладах вже давно стали продавати овочеві салати.





Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Булочки, печиво, тортики і солодкі сирки



У них занадто багато жирів і вуглеводів. А це серйозне навантаження на печінку і підшлункову. Не кажучи вже про зайві кілограми. Чудове поєднання цукру і кремової начинки є справжнісінькою висококалорійною бомбою.



Замініть такий перекус на горіхи.



4. Ковбаса



Ковбасні вироби - це продукт глибокої промислової переробки м'яса, що має на увазі нагрівання і вплив потужних хімічних речовин. Практично в будь-якій ковбасі в якості консерванту використовується натрій, який не дає розвиватися небезпечним бактеріям і надає ковбасного фаршу червонувато-рожевий колір.



У таких продуктах міститься багато солі, консервантів, підсилювачів смаку, жирів і канцерогенів. Це не тільки погано впливає на травну систему, але і провокує розвиток ракових захворювань.



5. Сухарики і чіпси



Майже всі люблять похрумтіти сухариками або чіпсами в компанії або під перегляд ТБ. А багато хто купує їх дітям.



Головна шкода від них - небезпечні канцерогени, які можуть викликати рак або привести до генетичних мутацій. З більш "нешкідливого" - величезна кількість солі і трансжирів. Додати до цього коктейлю високу калорійність і вийде справжня отрута.



Замініть чіпси на овочі. Або пошукайте натуральні веганські альтернативи, але обов'язково читайте склад!

Ілюстративне фото (pexels.com)