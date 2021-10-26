Стрес і алкоголь: лікар назвала головні причини виникнення гастриту

Гастрит - це запалення слизової шлунка. Всупереч поширеній помилці, гастрит - не дорівнює висока кислотність. ⠀
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Гастрит - це запалення, яке може супроводжувати гіперацидні, гіпоацидні та атрофічні стани, коли шлунковий сік схожий на воду. А також гастрит буває при нормальній кислотності.
Тут потрібно розділяти гострий стан і хронічний уповільнений.
В гострому стані завдання - швидко зняти больовий синдром, а для цього всі засоби хороші і інгібітори ІПП (омез, разо) тут ідеально підходять. Тимчасове відключення кислотності (на 7-10 днів) усуне біль і дасть слизовій зажити. І це нормальна стратегія.⠀
Коли мова йде про хронічний процес, де больовий синдром майже або взагалі не проявляється, то нашим завданням буде знайти і знешкодити причини хронічного запалення. Інакше людина буде бродити колами. Відключати кислотність немає сенсу, тому що пошук і усунення може зайняти більший час, а їжу перетравлювати потрібно.
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Хронічним гастритом хворіють близько 60-85% населення планети, особливо в молодому віці від 18 до 35 років.
Як бачите, підхід повинен бути комплексним. Тільки ліками тут не впоратися або буде тимчасовий ефект до нового загострення. І стратегія буде сильно залежати від того, яка кислотність при цьому.
Увага: не варто займатися самолікуванням, зверніться до фахівця.
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