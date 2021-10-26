Стресс и алкоголь: врач назвала главные причины возникновения гастрита

Гастрит - это воспаление слизистой желудка. Вопреки распространенному заблуждению, гастрит - не равно высокая кислотность. ⠀
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Гастрит - это воспаление, которое может сопровождать гиперацидные, гипоацидные и атрофические состояния, когда желудочный сок похож на воду. А также гастрит бывает при нормальной кислотности.
Тут нужно разделять острое состояние и хроническое вялотекущее.
В остром состоянии задача - быстро снять болевой синдром, а для этого все средства хороши и ингибиторы ИПП (омез, разо) здесь идеально подходят. Временное отключение кислотности (на 7-10 дней) устранит боль и даст слизистой зажить. И это нормальная стратегия.⠀
Когда речь идет о хроническом процессе, где болевой синдром почти или вообще не проявляется, то нашей задачкой будет найти и обезвредить причины хронического воспаления. Иначе человек будет бродить кругами. Отключать кислотность нет смысла, потому что поиск и устранение может занять большее время, а пищу переваривать нужно.
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Хроническим гастритом болеют около 60-85% населения планеты, особенно в молодом возрасте от 18 до 35 лет.
Как видите, подход должен быть снова комплексным. Только лекарствами здесь не справиться или будет временный эффект до нового обострения. И стратегия будет сильно зависеть от того, какая кислотность при этом.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, обратитесь к специалисту.
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