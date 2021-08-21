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При стресі і для концентрації уваги: нутриціолог назвала несподівану вигоду від популярного напою

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Субота 21 серпня 2021 11:05
При стресі і для концентрації уваги: нутриціолог назвала несподівану вигоду від популярного напою Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Зелений чай міцно вкорінився на столі українців, його часто п'ють не тільки вдома, але і замовляють в закладах і вживають замість традиційної кави. І правильно - стверджує нутриціолог Юлія Макаренкова.

На сторінці в Instagram вона перерахувала явні переваги вживання якісного зеленого чаю.

Багато кави, немає чаю - мінімум L-теаніну. L-теанін - амінокислота, її не можна отримати з їжі шляхом синтезу з інших ферментів організму. По функціях:

  • поліпшення психічного стану,
  • може збільшувати рівень певних нейромедіаторів: серотонін, дофамін, які впливають на настрій і допомагають впоратися зі стресом.

При стресі і для концентрації уваги: нутриціолог назвала несподівану вигоду від популярного напою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що можна поліпшити:

  • плюс концентрація уваги
  • розслаблення
  • підтримка імунної системи
  • знижує тиск

З ключових - незамінний при напруженій мозковій діяльності! При регулярному прийомі виникає стійке відчуття благополуччя, невеликий вміст кофеїну в складі листя зеленого чаю не збуджує, як кава, тому що врегульовано вмістом L-теаніну. Робочий, потужний антиоксидант.

Нутриціолог зазначила, що мова йде саме про зелений чай і чай матча

При стресі і для концентрації уваги: нутриціолог назвала несподівану вигоду від популярного напою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що стосується кави, то після випитої чашки пік дії кофеїну настає через 30-40 хв. Кофеїн може перебувати в крові до 6 годин. Залежить від активності білка цитохрому CYP1A2 в печінці.

Кава енергію не дає. У головному мозку кофеїн зв'язується з рецепторами аденозину і знімає відчуття втоми, але лише на короткий період.

Він бере енергію, яку організм відклав про запас. Борг все одно доведеться повернути.

Якщо у вас повільний метаболізм кофеїну, не пийте каву після 15, інакше - привіт безсоння. Кофеїн істотно знижує секрецію мелатоніну і підвищує чутливість клітин до кортизолу.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік назвала топ-5 правил, здатних продовжити молодість і відстрочити старіння. Дотримуючись рекомендацій, за словами фахівця, можна уникнути необхідності вживати вітаміни і БАДи.

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