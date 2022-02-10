Стрункість без дієт: ці прості кроки ведуть до ідеальної фігури – нутриціолог

Питання: "Як знизити вагу?" – одне з найбільш запитуваних питань в пошукових системах на тему харчування. Виявляється, щоб наблизити фігуру до вашої ідеальної форми, насамперед потрібно приділити увагу стану шлунково-кишкового тракту.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування назвала сім простих кроків, виконуючи які, можна досить швидко скинути зайве.
"У сучасному світі відходить взаємозв'язок стрункість – дорівнює краса, а на його місце приходить стрункість – дорівнює здоров'я, енергія. І це дійсно так! Наша стрункість починається з повноцінної роботи шлунково-кишкового тракту і залежить від таких факторів", – впевнена Євгенія.
Детоксикація – це хороша робота печінки. Печінка допомагає конвертувати Т4 в вільний Т3, підтримуючи метаболізм щитовидної залози і утилізує токсини, не даючи запасатися їм в жирове депо.
Підшлункова впливає на вироблення інсуліну, в нормі інсулін повинен бути від 3 до 5 мкЕд/моль.
Для цього додаємо жири в раціон, гіркоти, п'ємо свою норму води в день, в якості добавок підійде лецитин (перед застосуванням будь-яких добавок варто проконсультуватися з лікарем або сертифікованим нутриціологом).
Шлунок засвоює білки, без хорошого загального білка ви будете бачити набряклість.
Потрібно стежити за показником альбуміну, його норма 35-50 г/л.
При нестачі амінокислот організм не буде позбудуться жиру, а буде витрачати свої білки організму.
Якщо в шлунку знижена кислотність, це означає, що їжа перетравлюватися добре не буде. Тому важливо ретельно пережовувати їжу, повільно їсти, щоб встигав виділятися шлунковий сік.
Залежно від складу мікрофлори формуються наші смакові переваги. У складі мікрофлори повних людей переважають бактерії фірмікути (які люблять солоденьке: цукор і жир), а у струнких – бактерії бактероїди (які люблять білок і вміють отримувати енергію з нього).
Тому, чим більша кількість клітковини (овочів і зелені) ми їмо, тим більший склад корисної мікрофлори ми вирощуємо. У тиждень необхідно з'їдати більше 32 різних джерел клітковини.
Вона веде до запалення і окислювального стресу, які не дадуть вам залишатися стрункими.
Прийом їжі повинен бути окремим ритуалом з виділеним часом, красивою сервіровкою і яскравими фарбами в тарілці. Щоб ви хотіли це з'їсти, а травлення було готове це переварити.
Ці прості правила поліпшать травлення і допоможуть знайти стрункість без дієт і складнощів.
Раніше нутриціолог назвала доступний потужний антиейдж-засіб.