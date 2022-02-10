Стрункість без дієт: ці прості кроки ведуть до ідеальної фігури – нутриціолог

"У сучасному світі відходить взаємозв'язок стрункість – дорівнює краса, а на його місце приходить стрункість – дорівнює здоров'я, енергія. І це дійсно так! Наша стрункість починається з повноцінної роботи шлунково-кишкового тракту і залежить від таких факторів", – впевнена Євгенія.

Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Детоксикації організму

Детоксикація – це хороша робота печінки. Печінка допомагає конвертувати Т4 в вільний Т3, підтримуючи метаболізм щитовидної залози і утилізує токсини, не даючи запасатися їм в жирове депо.

Оптимальної роботи підшлункової залози

Підшлункова впливає на вироблення інсуліну, в нормі інсулін повинен бути від 3 до 5 мкЕд/моль.

Оптимальної роботи жовчного міхура

Для цього додаємо жири в раціон, гіркоти, п'ємо свою норму води в день, в якості добавок підійде лецитин (перед застосуванням будь-яких добавок варто проконсультуватися з лікарем або сертифікованим нутриціологом).

Оптимальної роботи шлунка

Шлунок засвоює білки, без хорошого загального білка ви будете бачити набряклість.

Потрібно стежити за показником альбуміну, його норма 35-50 г/л.

При нестачі амінокислот організм не буде позбудуться жиру, а буде витрачати свої білки організму.

Якщо в шлунку знижена кислотність, це означає, що їжа перетравлюватися добре не буде. Тому важливо ретельно пережовувати їжу, повільно їсти, щоб встигав виділятися шлунковий сік.

Краса – рівно здоров'я (фото: pexels.com)

Мікрофлори кишечника

Залежно від складу мікрофлори формуються наші смакові переваги. У складі мікрофлори повних людей переважають бактерії фірмікути (які люблять солоденьке: цукор і жир), а у струнких – бактерії бактероїди (які люблять білок і вміють отримувати енергію з нього).

Тому, чим більша кількість клітковини (овочів і зелені) ми їмо, тим більший склад корисної мікрофлори ми вирощуємо. У тиждень необхідно з'їдати більше 32 різних джерел клітковини.

Підвищена кишкова проникність

Вона веде до запалення і окислювального стресу, які не дадуть вам залишатися стрункими.

Наших харчових звичок

Прийом їжі повинен бути окремим ритуалом з виділеним часом, красивою сервіровкою і яскравими фарбами в тарілці. Щоб ви хотіли це з'їсти, а травлення було готове це переварити.

Ці прості правила поліпшать травлення і допоможуть знайти стрункість без дієт і складнощів.