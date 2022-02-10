Стройность без диет: эти простые шаги ведут к идеальной фигуре – нутрициолог

"В современном мире уходит взаимосвязь стройность – равно красота, а на его место приходит стройность – равно здоровье, энергия. И это действительно так! Наша стройность начинается с полноценной работы ЖКТ и зависит от таких факторов", – уверена Евгения.

Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Детоксикации организма

Детоксикация – это хорошая работа печени. Печень помогает конвертировать Т4 в свободный Т3, поддерживая метаболизм щитовидной железы и утилизирует токсины, не давая запасаться им в жировое депо.

Оптимальной работы поджелудочной железы

Поджелудочная влияет на выработку инсулина, в норме инсулин должен быть от 3 до 5 мкЕд/моль.

Оптимальной работы желчного пузыря

Для этого добавляем жиры в рацион, горечи, пьем свою норму воды в день, в качестве добавок подойдет лецитин (перед применением любых добавок стоит проконсультироваться с врачом или сертифицированным нутрициологом).

Оптимальной работы желудка

Желудок усваивает белки, без хорошего общего белка вы будете видеть отечность.

Нужно следить за показателем альбумина, его норма 35-50 г/л.

При нехватке аминокислот организм не будет лишатся жира, а будет расходовать свои белки организма.

Если в желудке сниженная кислотность, это означает, что пища перевариваться хорошо не будет. Поэтому важно тщательно пережёвывать пищу, медленно есть, чтобы успевал выделяться желудочный сок.

Красота – равно здоровье (фото: pexels.com)

Микрофлоры кишечника

В зависимости от состава микрофлоры формируются наши вкусовые предпочтения. В составе микрофлоры полных людей преобладают бактерии фирмикуты (которые любят сладенькое: сахар и жир), а у стройных – бактерии бактероиды (которые любят белок и умеют получать энергию из него).

Поэтому, чем бОльшее количество клетчатки (овощей и зелени) мы едим, тем больший состав полезной микрофлоры мы взращиваем. В неделю необходимо съедать более 32 разных источников клетчатки.

Повышенная кишечная проницаемость

Она ведет к воспалению и окислительному стрессу, которые не дадут вам оставаться стройными.

Наших пищевых привычек

Прием пищи должен быть отдельным ритуалом с выделенным временем, красивой сервировкой и яркими красками в тарелке. Чтобы вы хотели это съесть, а пищеварение было готово это переварить.

Эти простые правила улучшат пищеварение и помогут обрести стройность без диет и сложностей.