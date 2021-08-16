Стрункість без зусиль: топ-7 простих кроків на шляху до зниження ваги

Ми з вами знаємо, що найскладніше в зниженні ваги - почати. Не варто відразу гнатися за олімпійськими результатами, досить визначити для себе стратегію і тактику і дотримуватися намеленного плану, поступово йдучи до заповітної цифри на вагах.
Дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram запропонувала розробити стратегію маленьких кроків, які допоможуть бути стрункішою, без особливих зусиль. А ви відзначте, які поради вже виконуєте.
Почати вести щоденник харчування
Багато хто ставиться до цієї поради зневажливо, не розуміючи, як багато значить цей метод в зниженні ваги. Записуючи все, що їсте і п'єте, ви можете поглянути тверезо на своє харчування з боку і оцінити, що робите не так. Я мовчу про те, що легко відстежити реакції організму на певні продукти, якщо вас щось турбує.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Відмовтеся від спонтанних перекусів
Мова йде про безперервні перекуси. Постійно тягати щось з холодильника, втретє пити чай на роботі з печивом, їсти, поки готуєте страви і так далі. Визначте основні прийоми їжі і перекушування, якщо такі вам потрібні. Намагайтеся відступати від плану, тільки якщо відчуваєте сильний голод.
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Відмовтеся від солодких напоїв і контролюйте кількість молока в каві
Більше води і несолодких напоїв в раціоні заощадять вам масу калорій. Також 2-3 латте в день це вже багато. Якщо любите каву з молоком; то просіть каву і молоко окремо і заважайте в потрібних вам пропорціях.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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