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Суддя "МастерШеф" Литвинова дала рецепт пісного пирога на Святвечір: готується елементарно

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 13:24
Суддя "МастерШеф" Литвинова дала рецепт пісного пирога на Святвечір: готується елементарно Тетяна Литвинова опублікувала простий рецепт на Святвечір (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Изветсный український кулінар і суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова пропонує на Святвечір один з варіантів страв - це пісний капустяний пиріг. Приготувати його дуже просто, а виходить він дуже смачним.

"12 пісних страв, які традиційно мають бути на святковому столі доповняться нашим сімейним рецептом. Запевняю вас, у нього є всі шанси стати вашим улюбленцем. Готується дуже просто, тісто елементарне і дуже слухняна. Цей красень розвіює стереотип про те, що пісна випічка поступається традиційній!" - написала Тетяна в описі відео-рецепти.

Для пирога вам знадобляться такі інгредієнти

Тісто:

Борошно пшеничне - 300 р.

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Олія соняшникова - 100 мл

Вода гаряча - 100 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Начинка:

Капуста квашена - 300 р.

Гарбуз - 100 р.

Гриби - 100 г

Цибуля ріпчаста - 100 г

Масло - 1 ст. л.

Сіль, перець - за смаком.

Картопляне пюре - 100 р.

Кунжут для обсипання.

Діаметр форми 30 см.

Покроковий рецепт приготування

Змішайте борошно і олію в мисці і воду. Додайте розпушувач і щіпку солі. Замісіть тісто і розкачайте його на столі, а потім покладіть його у форму. Не додавайте багато борошна при розкочуванні, інакше воно стане грубим.

В начинку Тетяна додає варений гарбуз і один картоплю. Це робиться для того, щоб начинка не розпадалася, коли ви його розріжете.

Тетяна Литвинова дала рецепт простого пісного пирога

Як ми раніше писали, суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару.

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