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Сухість і обвітрювання: нутриціолог назвала топ-5 засобів для живлення шкіри восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Восени і взимку більшість людей страждає від сухості шкіри, тріщин і обвітрювання. Шкіра часто стає тонкою, схожою на пергамент.

Сухий морозне повітря, опалення, вітер - все це надає несприятливий вплив і на відкриті і навіть на закриті ділянки шкіри.

Багато тут же вдаються до косметичних засобів, що живлять і зволожують шкіру. Але косметика буде працювати в рази краще з підтримкою зсередини.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла про продукти проти сухості шкіри в холодну пору року.

Натуральні масла рятують в холоди (фото: pexels.com)

Топ-5 засобів для живлення шкіри восени

1. Мінімум 1 столова ложка дхі в будь-яку їжу.

2. Стакан кісткового бульйону або 1-2 столові ложки червоної ікри в будь-який прийом їжі.

3. 2 капсули жиру печінки тріски після їжі, запиваючи лимонною або оцтовою водою або 3 порції жирної риби на тиждень (палтус, кижуч, оселедець).

4. 8 склянок теплої води в день.

5. Скоротіть вживання сирих овочів і фруктів, оцту, не переборщуйте з імбиром і цитрусовими, не їжте холодну їжу - всі ці продукти сушать.

Увага: перед прийомом будь-яких добавок і вітамінів варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала один засіб, що є незамінним для печінки.

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