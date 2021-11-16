Сухість і обвітрювання: нутриціолог назвала топ-5 засобів для живлення шкіри восени

Восени і взимку більшість людей страждає від сухості шкіри, тріщин і обвітрювання. Шкіра часто стає тонкою, схожою на пергамент.
Сухий морозне повітря, опалення, вітер - все це надає несприятливий вплив і на відкриті і навіть на закриті ділянки шкіри.
Багато тут же вдаються до косметичних засобів, що живлять і зволожують шкіру. Але косметика буде працювати в рази краще з підтримкою зсередини.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла про продукти проти сухості шкіри в холодну пору року.
1. Мінімум 1 столова ложка дхі в будь-яку їжу.
2. Стакан кісткового бульйону або 1-2 столові ложки червоної ікри в будь-який прийом їжі.
3. 2 капсули жиру печінки тріски після їжі, запиваючи лимонною або оцтовою водою або 3 порції жирної риби на тиждень (палтус, кижуч, оселедець).
4. 8 склянок теплої води в день.
5. Скоротіть вживання сирих овочів і фруктів, оцту, не переборщуйте з імбиром і цитрусовими, не їжте холодну їжу - всі ці продукти сушать.
Увага: перед прийомом будь-яких добавок і вітамінів варто проконсультуватися зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала один засіб, що є незамінним для печінки.