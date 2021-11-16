Сухість і обвітрювання: нутриціолог назвала топ-5 засобів для живлення шкіри восени

Восени і взимку більшість людей страждає від сухості шкіри, тріщин і обвітрювання. Шкіра часто стає тонкою, схожою на пергамент.

Сухий морозне повітря, опалення, вітер - все це надає несприятливий вплив і на відкриті і навіть на закриті ділянки шкіри.

Багато тут же вдаються до косметичних засобів, що живлять і зволожують шкіру. Але косметика буде працювати в рази краще з підтримкою зсередини.