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Зміцнить імунітет: нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родини

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Вівторок 28 вересня 2021 19:02
Зміцнить імунітет: нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родини Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Навесні, протягом приблизно трьох тижнів, триває сокогон. І біохакери всього світу шукають можливість отримати цей унікальний дар природи - березовий сік.

Якщо заморозити сік, то навіть восени можна отримувати важливі мікронутрієнти. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.

Стакан березового соку в день поповнює наш організм запасом калію, кальцію, натрію, магнію, заліза, марганцю, міді. Оскільки до складу березового соку входять ферменти і біологічні стимулятори - він зміцнює імунітет. Дубильні речовини березового соку мають протизапальну дію.

Зміцнить імунітет: нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родиниБерезовий сік особливо люблять біохакери (фото: pexels.com)

Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

У чому користь березового соку

  • До складу березового соку входять органічні кислоти, ферменти і речовини, що володіють високою антимікробною активністю (фітонциди).
  • Також чимало в березовому соку і мінеральних елементів, яких потребує ослаблений гіповітамінозом організм.
  • Системний прийом березового соку надає потужну тонізуючу дію. Якщо випивати 100-200 мл березового соку в день, зникне сонливість, пригніченість, втома.
  • Березовий сік стимулює функцію нирок, він сприяє виділенню сечової кислоти, підсилює діурез.
  • Березовий сік зміцнює сили під час і після перенесених інфекцій.
  • Його також рекомендується пити при шкірних проблемах - екземі, лишаї, фурункульозі.
  • Березовим соком полощуть горло при ангіні, доведена його користь при комплексному лікуванні головного болю, бронхоспазм - легеневих захворювань, хвороби суглобів.
  • Березовий сік очищає кров і виводить токсичні речовини, тому реальна користь березового соку при інтоксикаціях організму.
  • Корисний дітям, вагітним, можна на ГВ.

Раніше нутриціолог розповіла, звідки насправді беруться камені в нирках.

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