Зміцнить імунітет: нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родини
Навесні, протягом приблизно трьох тижнів, триває сокогон. І біохакери всього світу шукають можливість отримати цей унікальний дар природи - березовий сік.
Якщо заморозити сік, то навіть восени можна отримувати важливі мікронутрієнти. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.
Стакан березового соку в день поповнює наш організм запасом калію, кальцію, натрію, магнію, заліза, марганцю, міді. Оскільки до складу березового соку входять ферменти і біологічні стимулятори - він зміцнює імунітет. Дубильні речовини березового соку мають протизапальну дію.
Березовий сік особливо люблять біохакери (фото: pexels.com)
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У чому користь березового соку
- До складу березового соку входять органічні кислоти, ферменти і речовини, що володіють високою антимікробною активністю (фітонциди).
- Також чимало в березовому соку і мінеральних елементів, яких потребує ослаблений гіповітамінозом організм.
- Системний прийом березового соку надає потужну тонізуючу дію. Якщо випивати 100-200 мл березового соку в день, зникне сонливість, пригніченість, втома.
- Березовий сік стимулює функцію нирок, він сприяє виділенню сечової кислоти, підсилює діурез.
- Березовий сік зміцнює сили під час і після перенесених інфекцій.
- Його також рекомендується пити при шкірних проблемах - екземі, лишаї, фурункульозі.
- Березовим соком полощуть горло при ангіні, доведена його користь при комплексному лікуванні головного болю, бронхоспазм - легеневих захворювань, хвороби суглобів.
- Березовий сік очищає кров і виводить токсичні речовини, тому реальна користь березового соку при інтоксикаціях організму.
- Корисний дітям, вагітним, можна на ГВ.
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