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Топ-10 простих принципів: нутриціолог розповіла, як легко поліпшити травлення

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Вівторок 23 листопада 2021 09:09
Топ-10 простих принципів: нутриціолог розповіла, як легко поліпшити травлення Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Питання про погану роботу шлунково-кишкового тракту - одне з найчастіших, за визнанням фахівців з харчування.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як налагодити здорове травлення за допомогою простого чек-лісту.

Топ-10 простих принципів: нутриціолог розповіла, як легко поліпшити травленняЧай на основі трав теж здатний підтримати травлення, але проконсультуйтеся з лікарем (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Топ-10 принципів здорового травлення

  1. Сидіти при вживанні їжі варто прямо, не сутулитися, не ставити ноги вище пояса (це профілактика рефлюксу).
  2. Прибирати телефон і будь-які гаджети під час їжі (при перегляді контенту виробляється кортизол, який негативно впливає на травлення).
  3. Їсти свіжоприготовлену їжу (максимум - на другий день). Далі їжа починає розкладатися і стає важкою для травлення.
  4. Жувати кожну ложку їжі мінімум 20-25 разів (ця звичка виробляється не менше 90 днів, але вона - суперпомічниця ферментам).
  5. Пити теплу гарячувату воду перед їжею, не пити і не запивати холодним.
  6. Не їсти за 2 години до сну (найкраще до 19:00).
  7. Дотримуватися режиму прийняття їжі, їсти в один і той же час, 3 рази на день, дотримуючись "вікна" приблизно в 4 години.
  8. Між вечерею і сніданком має проходити не менше 12 годин.
  9. Чи не засипати, не приймати душ після їжі - це послаблює травлення.
  10. Використовувати спеції.

Відзначте для себе, скільки пунктів ви дотримуєтеся. Якщо не всі - почніть налагоджувати травлення саме з них. І через два тижні зверніть увагу, чи бачите ви результат.

Раніше нутриціолог розповіла про простий засіб від кашлю, яке допоможе і без ліків.

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