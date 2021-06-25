Топ-3 часті помилки в харчуванні, які заважають вам схуднути

Топ-3 помилки в харчуванні:

1. Монодієти

"Сидіння" на гречці, на кефірі або чимось ще не має нічого спільного з правильним харчуванням! Просто запам'ятайте це як аксіому! Будь-яка монодієта це сильний стрес для організму.

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Що маємо в підсумку?

втрачені кг повертаються, та ще й + кілька кг зверху

дефіцит вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильного функціонування організму, не додає нам здоров'я

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2. Виключення з раціону цілих груп продуктів без вагомих підстав

Найчастіше втіленням зла оголошують молочку, цукор і глютен і превентивно відмовляються від їх вживання. А це загрожує не тільки дефіцитами, а й розвитком реальної, а не вигаданої непереносимості!

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Тож:

Якщо у вас немає доведеної лактазной недостатності - вам можна молочні продукти!

Якщо немає алергії на глютен, діагностованої лікарем-алергологом, - вам можна зернові/борошняні продукти

Якщо ви дотримуєтеся норми вживання цукру, він вам не зашкодить



Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Знежирені продукти

Так, жир - ворог №1 в уявленні багатьох тих, що худнуть. Але нашому організму потрібні жири! Без них ми дуже скоро помітимо, що:

волосся стало ламким

а шкіра - сухою

У знежирені продукти часто додають крохмаль для стабілізації і обсягу, а ще ароматизатори і підсолоджувачі. Без них знежирений сирок, наприклад, ви їсти не захочете. Тому краще вибирати продукти середньої жирності (сир-4-9%, молоко і кефір - 2,5-3,2%)

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Резюмую:

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Їжте все, що любите, але пам'ятайте про міру! Головне, щоб ваше харчування було збалансованим, тоді ні шматочок торта раз в тиждень, ні стакан молока, ні навіть, простигосподи, кола рідко-зрідка не принесуть вам шкоди!