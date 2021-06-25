Топ-3 частые ошибки в питании, которые мешают вам похудеть

Правильное питание - это не только про похудение, но в первую очередь про здоровье. И на пути к здоровому и красивому телу мы часто совершаем одни и те же ошибки.
Нутрициолог Светлана Никитчук перечислила в Instagram три самых распространенных ошибок, связанных с едой.
1. Монодиеты
"Сидение" на гречке, на кефире или чем-то ещё не имеет ничего общего с правильным питанием! Просто запомните это как аксиому! Любая монодиета это сильный стресс для организма.
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Что имеем в итоге?
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2. Исключение из рациона целых групп продуктов без веских оснований
Чаще всего воплощением зла объявляют молочку, сахар и глютен и превентивно отказываются от их употребления. А это чревато не только дефицитами, но и развитием реальной, а не выдуманной непереносимости!
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Поэтому:
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Обезжиренные продукты
Да, жир - враг №1 в представлении многих худеющих. Но нашему организму нужны жиры! Без них мы очень скоро заметим, что:
В обезжиренные продукты часто добавляют крахмал для стабилизации и объема, а ещё ароматизаторы и подсластители. Без них обезжиренный творожок, например, вы есть не захотите. Поэтому лучше выбирать продукты средней жирности (творог - 4-9%, молоко и кефир - 2,5-3,2%)
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Резюмирую:
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Ешьте все, что любите, но помните о мере! Главное, чтобы ваше питание было СБАЛАНСИРОВАННЫМ, тогда ни кусочек торта раз в неделю, ни стакан молока, ни даже, простигосподи, кола редко-изредка не принесут вам вреда!
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