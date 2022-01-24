Топ-5 простих та корисних десертів: нутриціолог розповіла, чим замінити цукор

Солодкість №1. Фрукти і сухофрукти

Якщо для вас фрукт може замінити формальну солодкість, в першу чергу, вибирайте саме його. Це джерела вітаміну С, а, фолату (вітамін В9), а також калію, клітковини, антиоксидантів і, звичайно ж, води!

Сухофрукти набагато калорійніші, ніж свіжі фрукти. При цьому вони є чудовим джерелом клітковини і калію.

Фрукт (фото: pexels.com)

Солодкість №2 – пастила без доданого цукру

Я б не порівнювала пастилу з фруктами. Коли фрукти перетираються в однорідну масу, руйнуються їх рослинні клітинні стінки. Це призводить до зниження кількості клітковини. А ще через вплив температур, фрукти зі складу пастили втрачають термочутливі вітаміни, наприклад, вітамін С і фолат.

Однак частина поживних речовин все одно залишається, що робить пастилу непоганим варіантом для солодощів.

Солодкість №3 – зефір на пектині або агар-агарі

Агар-агар – це суміш полісахаридів ("складних" вуглеводів), яка сприяє підтримці почуття ситості. А ще він сприяє нормалізації роботи кишечника і стимулює його до виведення вмісту.

Пектин – це різновид клітковини. Фактично, велика частина споживаної нами клітковини – саме пектини. Вони "пов'язують" жовчні кислоти і важкі метали, а також працюють як їжа для кишкової мікрофлори. А ще можуть позитивно впливати на рівень холестерину.

Чим замінити десерти (фото: pexels.com)

Солодкість № 4 – йогурт з добавками

Не бачу проблем, щоб періодично купувати такий йогурт. Так, ми отримаємо доданий цукор, але разом з цим і нутрієнти з молочної групи: білок, кальцій, вітамін В12, фосфор.

Додатковий бонус – пробіотики.

Солодкість № 5 – арахісова паста без солі та інших добавок

Всього в 1 ч. л. арахісової пасти є помітна кількість ніацину, фолату, вітаміну Е, фосфору, а також 3,5 г білка і майже 1 г клітковини.