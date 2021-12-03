Топ-7 способів, доступних кожному: нутриціолог розповіла, як прискорити метаболізм
Дієтолог Світлана Нікітчук (фото: instagram.com/dietolog.lana)
Хочете знизити вагу, поправити здоров'я? Перше, з чого треба починати, крім бажання, - розігнати метаболізм.
Нутриціолог Світлана Нікітчук у своєму Instagram виділила 7 нескладних, але дієвих порад, щоб прискорити метаболізм.⠀
Прискорити метаболізм (фото: pexels.com)
Як прискорити метаболізм: топ-7 кроків
- Дотримуйтеся режиму. Наш організм дуже розумний механізм, який запрограмований їсти у певний час. Отже, він витрачає енергію, отриману з їжею, до кінця, тому що впевнений, що скоро буде новий прихід.
Але якщо ми харчуємося, "як попало", то організм буде запасати енергію, адже він не знає, коли його погодують наступного разу.
- Пийте воду, більше води! Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири.
- Займайтеся фізично. Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок.
- Прокидайтеся раніше. Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі.⠀
- Не хапайте шматки між прийомами їжі. Так організм не витрачає енергію і не спалює жир.
- Їжте чисті продукти, не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, пельмешків з магазину. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти.
- Контролюйте стрес. Негативні емоції змушують щитовидну залозу сповільнювати обмін речовин, як наслідок - може з'явитися зайва вага.
Пам'ятайте, що немає чарівних таблеток, а є прості способи, доступні кожному.
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