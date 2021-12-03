Топ-7 способів, доступних кожному: нутриціолог розповіла, як прискорити метаболізм

Хочете знизити вагу, поправити здоров'я? Перше, з чого треба починати, крім бажання, - розігнати метаболізм.

Нутриціолог Світлана Нікітчук у своєму Instagram виділила 7 нескладних, але дієвих порад, щоб прискорити метаболізм.⠀

Прискорити метаболізм (фото: pexels.com)

Як прискорити метаболізм: топ-7 кроків

Дотримуйтеся режиму. Наш організм дуже розумний механізм, який запрограмований їсти у певний час. Отже, він витрачає енергію, отриману з їжею, до кінця, тому що впевнений, що скоро буде новий прихід.

Але якщо ми харчуємося, "як попало", то організм буде запасати енергію, адже він не знає, коли його погодують наступного разу.

Пийте воду, більше води! Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири.

Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири. Займайтеся фізично. Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок.

Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок. Прокидайтеся раніше. Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі.⠀

Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі.⠀ Не хапайте шматки між прийомами їжі. Так організм не витрачає енергію і не спалює жир.

Так організм не витрачає енергію і не спалює жир. Їжте чисті продукти, не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, пельмешків з магазину. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти.

не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, пельмешків з магазину. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти. Контролюйте стрес. Негативні емоції змушують щитовидну залозу сповільнювати обмін речовин, як наслідок - може з'явитися зайва вага.

Пам'ятайте, що немає чарівних таблеток, а є прості способи, доступні кожному.