RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Топ-7 способів, доступних кожному: нутриціолог розповіла, як прискорити метаболізм

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочете знизити вагу, поправити здоров'я? Перше, з чого треба починати, крім бажання, - розігнати метаболізм.

Нутриціолог Світлана Нікітчук у своєму Instagram виділила 7 нескладних, але дієвих порад, щоб прискорити метаболізм.⠀

Прискорити метаболізм (фото: pexels.com)

Як прискорити метаболізм: топ-7 кроків

  • Дотримуйтеся режиму. Наш організм дуже розумний механізм, який запрограмований їсти у певний час. Отже, він витрачає енергію, отриману з їжею, до кінця, тому що впевнений, що скоро буде новий прихід.

Але якщо ми харчуємося, "як попало", то організм буде запасати енергію, адже він не знає, коли його погодують наступного разу.

  • Пийте воду, більше води! Коли організму не вистачає рідини, він витрачає менше калорій, тому що намагається заповнити запаси води, а не спалює жири.
  • Займайтеся фізично. Будь-яка активність: ходьба, біг, танці, силові тренування прискорюють обмін речовин і топлять жирок.
  • Прокидайтеся раніше. Ранкове світло регулює біологічні процеси, які пов'язані зі зміною дня і ночі.⠀
  • Не хапайте шматки між прийомами їжі. Так організм не витрачає енергію і не спалює жир.
  • Їжте чисті продукти, не перероблені, без добавок, підсилювачів смаку і т. д. Ніяких ковбас, сосисок, пельмешків з магазину. Хочеться ковбаси - запечіть м'ясо. Хочеться солодкого до чаю - спечіть ПП шарлотку. Слідкуйте, щоб з їжею ви отримували всі необхідні нутрієнти.
  • Контролюйте стрес. Негативні емоції змушують щитовидну залозу сповільнювати обмін речовин, як наслідок - може з'явитися зайва вага.

Пам'ятайте, що немає чарівних таблеток, а є прості способи, доступні кожному.

Раніше лікар дала рецепт сніданку для всієї родини, який готується всього лише 15 хвилин.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа