Топ-8 фруктів, дозволених при схудненні: смачно і з користю

Фрукти - це готові перекуси, багаті вітамінами, клітковиною та іншими поживними речовинами, що підтримують здорове харчування.
Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, яким фруктам віддати перевагу в період схуднення і для підтримки форми.
Фрукти містять мало калорій і багато клітковини, що може бути відмінним варіантом в момент схуднення.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Список фруктів для схуднення:
1. Грейпфрут - грейпфрут дуже низькокалорійний і багатий вітамінами А і С
2. Яблука - багаті клітковиною і теж малокалорійні, але для когось вони ситні, а у когосьвикликають голод
3. Ягоди - будь-які ягоди підходять
4. Кісточкові фрукти - являють собою групу сезонних фруктів з м'ясистим зовнішнім виглядом і кісточкою: персики, нектарини, сливи , вишню і абрикоси.
5. Ківі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
6. Диня
7. Апельсин
8. Банани - в момент схуднення, багато хто його уникає через високий вміст цукру і калорій. Вони дійсно більш калорійні, ніж багато інших фруктів, але вони також більш багаті поживними речовинами: калій, магній, марганець, клітковину, численні антиоксиданти і вітаміни A, B6 і C.
Особливо в холодну пору року, потрібно намагатися урізноманітнити свій раціон різними фруктами, щоб було смачно і корисно. Тому зараз акцент на цитрусові, банани, яблука і можна купувати заморожені ягоди для варіантів різноманітності.
Нагадаємо, що раніше натуропат Юлія Альошина розповіла, чому ми переїдаємо і не відчуваємо насичення.