RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Топ-8 фруктів, дозволених при схудненні: смачно і з користю

Автор: Styler

Фрукти - це готові перекуси, багаті вітамінами, клітковиною та іншими поживними речовинами, що підтримують здорове харчування.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, яким фруктам віддати перевагу в період схуднення і для підтримки форми.

Фрукти містять мало калорій і багато клітковини, що може бути відмінним варіантом в момент схуднення.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Список фруктів для схуднення:

1. Грейпфрут - грейпфрут дуже низькокалорійний і багатий вітамінами А і С
2. Яблука - багаті клітковиною і теж малокалорійні, але для когось вони ситні, а у когосьвикликають голод
3. Ягоди - будь-які ягоди підходять
4. Кісточкові фрукти - являють собою групу сезонних фруктів з м'ясистим зовнішнім виглядом і кісточкою: персики, нектарини, сливи , вишню і абрикоси.
5. Ківі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Диня
7. Апельсин
8. Банани - в момент схуднення, багато хто його уникає через високий вміст цукру і калорій. Вони дійсно більш калорійні, ніж багато інших фруктів, але вони також більш багаті поживними речовинами: калій, магній, марганець, клітковину, численні антиоксиданти і вітаміни A, B6 і C.

Особливо в холодну пору року, потрібно намагатися урізноманітнити свій раціон різними фруктами, щоб було смачно і корисно. Тому зараз акцент на цитрусові, банани, яблука і можна купувати заморожені ягоди для варіантів різноманітності.

Нагадаємо, що раніше натуропат Юлія Альошина розповіла, чому ми переїдаємо і не відчуваємо насичення.

Читайте LITE в Google News
дієтологЗдорова їжаПоради нутриціолога