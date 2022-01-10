Топ-8 фруктов, разрешенных при похудении: вкусно и с пользой

Фрукты содержат мало калорий и много клетчатки, что может быть отличным вариантом в момент похудения.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Список фруктов для похудения:

1. Грейпфрут — грейпфрут очень низкокалорийен и богат витаминами А и С

2. Яблоки — богаты клетчаткой и тоже малокалорийны, но для кого-то они сытные, а у кого-то вызывают голод

3. Ягоды — любые ягоды подходят

4. Косточковые фрукты — представляют собой группу сезонных фруктов с мясистым внешним видом и косточкой: персики, нектарины, сливы , вишню и абрикосы.

5. Киви

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Дыня

7. Апельсины

8. Бананы — в момент похудения, многие избегают из-за высокого содержания сахара и калорий. Они действительно более калорийны, чем многие другие фрукты, но они также более богаты питательными веществами: калий , магний, марганец, клетчатку, многочисленные антиоксиданты и витамины A, B6 и C.



Особенно в холодное время года, нужно стараться разнообразить свой рацион разными фруктами, чтобы было вкусно и полезно. Поэтому сейчас акцент на цитрусовые, бананы, яблоки и можно покупать замороженные ягоды для вариантов разнообразия.