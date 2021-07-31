Топ-9 правил, які допоможуть не витрачати багато грошей на правильний раціон

Топ-9 способів заощадити:

1. Купуйте сезонні та локальні продукти - сезонні фрукти та овочі свіжіші, ароматні та доступніші, ніж продукти, вироблені поза сезоном.

2. Купуйте продукти "поза брендом" - порівнявши склади різних брендів, можна побачити, що один і той же продукт може коштувати в кілька разів дорожче просто через впізнаваність торгової марки.

3. Планування раціону зможе допомогти економити при покупці продуктів і при їх використанні вдома, щоб не викидати щось, що залишилося з попереднього дня. Дуже зручно в такі моменти знаходити кілька різних рецептів з одним набором інгредієнтів, щоб все використовувати і було різноманітно.

4. Готуємо вдома і беремо з собою - приготування їжі вдома, а не обід в ресторанах або покупка попередньо упакованих страв - один з найпростіших і ефективних способів заощадити на здоровому харчуванні.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Слідкуйте за знижками на різні правильні продукти в магазинах біля будинку або роботи, так можна купити сир/йогурт, фрукти за хорошою ціною

6. Заморожені овочі та фрукти допоможуть заощадити - якщо вам важко витратити всі свої свіжі фрукти та овочі до того, як вони почнуть псуватися, подумайте про покупку заморожених продуктів .

7. Дотримуйтесь правил зберігання продуктів

8. Можна купити оптом і отримати хорошу ціну. Те, що зберігається довго, вигідніше купувати саме так.

9. Купуйте цільні продукти і використовуйте всі частини, так наприклад купивши курку з її твердих частин можна зробити бульйон для якихось страв, а із залишків зелені і стеблинок овочевий суп, а з вчорашнього хліба можна зробити сухарики в духовці і додати в салат.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Розумне споживання навіть у продуктах харчування допомагає бути більш екологічним. Все геніальне просто і не потрібно думати, що щось складно. Потрібно просто спрощувати це все.