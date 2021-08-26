Приберіть це з раціону: нутриціолог розкрила правду про псевдокорисні продукти

Цікавий факт: якщо до гамбургера додати лист салату, він продається набагато швидше під назвою "фітнес перекус". Всього один листочок поміняв повністю ваш погляд на перекус, який насправді далекий від фітнесу і ПП.

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Отже, наші номінанти на премію "Псевдопродукт":

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Соняшникова олія

Ми зустрічаємо на етикетці "без гмо", "без глютену" і т д.а вже фраза "багатий омега 6" переконує купити. Але соняшникова олія ніколи не буде містити гмо, глютен і холестерин, тому що цих речовин там просто не може бути. Омега 6 це не плюс, а якраз недолік цього продукту. Адже її в нашому раціоні надлишок, та й ця речовина синтезується в нашому організмі. А ось надлишок цієї речовини призведе до системного запалення в організмі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Цукрозамінники (синтетичні і натуральні) і ваша улюблена стевія

Клінічні дослідження показують, що будь-які цукрозамінники підвищують інсулін. Велике споживання цих речовин, також як і цукор, призведе до діабету.

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Гранола

Що, серйозно? Адже це всього лише вівсянка і мед - так! Швидких цукрів і особливо фруктози в цьому продукті просто величезна кількість! Підшлункова залоза і печінка "спасибі" точно не скажуть. До слова про фруктозу, до сих пір багато хто думає, що це хороша альтернатива цукру. Але це не так. Метаболізм фруктози дорівнює метаболізму алкоголю. Метаболізуючись в печінці, фруктоза моментально перетворюється в жир, яким починають заміщатися клітини печінки.

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Ось це поворот, так! І як після цього вірити етикеткам?