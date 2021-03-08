Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Сяюча, красива шкіра в пріоритеті у багатьох жінок. Без здорової шкіри складно говорити про зовнішню красу. І незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по-різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох. Яка причина появи запалень і акне, а також, як повернути шкірі здоровий вигляд розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

На особистій сторінці в Instagram вона навчила, як позбавитися від висипань.

Акне або вугрі звичайні – одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами.

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Основні причини вугрів:

порушення роботи шлунково-кишкового тракту (знижена кислотність, запальні процеси в кишечнику і т. д.)

надлишок продуктів в раціоні, що викликають запалення (глютен, молочні продукти, нерафіновані вуглеводи і цукор, шоколад, надлишок Омега-6)

дефіцити деяких важливих мінералів і вітамінів

гормональні порушення

хронічний стрес

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найчастіше поява акне – це комбінація кількох причин. Як продукти-тригери впливають на появу акне:

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Молоко підвищує рівень IGF-1, який збільшує рівень андрогенів, які призводять до збільшення вироблення шкірного сала.

Солодке провокує гіперглікемію і інсулінемию, які посилюють звичайні вугри.

Масла з високим рівнем Омега-6. Високі рівні Омега-6 жирних кислот провокують запальні процеси в тілі і призводять до збільшення кількості вугрів.

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Дефіцити мінералів і вітамінів:

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Вітамін Д. Дефіцит 25(OH)D був виявлений у 48,8% пацієнтів, що мають акне, і лише в 22,5% здорових суб'єктів контрольної групи. У подальшому дослідженні поліпшення запальних уражень зазначалося після додаткового прийому вітаміну D у 39 пацієнтів, що мають акне, з дефіцитом 25(OH)D.

Ілюстративне фото (instagram.com/happynadyaz)