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Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 12:17
Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Сяюча, красива шкіра в пріоритеті у багатьох жінок. Без здорової шкіри складно говорити про зовнішню красу. І незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по-різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох. Яка причина появи запалень і акне, а також, як повернути шкірі здоровий вигляд розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

На особистій сторінці в Instagram вона навчила, як позбавитися від висипань.

Акне або вугрі звичайні – одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами.

Основні причини вугрів:

  • порушення роботи шлунково-кишкового тракту (знижена кислотність, запальні процеси в кишечнику і т. д.)
  • надлишок продуктів в раціоні, що викликають запалення (глютен, молочні продукти, нерафіновані вуглеводи і цукор, шоколад, надлишок Омега-6)
  • дефіцити деяких важливих мінералів і вітамінів
  • гормональні порушення
  • хронічний стрес

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найчастіше поява акне – це комбінація кількох причин. Як продукти-тригери впливають на появу акне:

Молоко підвищує рівень IGF-1, який збільшує рівень андрогенів, які призводять до збільшення вироблення шкірного сала.

Солодке провокує гіперглікемію і інсулінемию, які посилюють звичайні вугри.
Масла з високим рівнем Омега-6. Високі рівні Омега-6 жирних кислот провокують запальні процеси в тілі і призводять до збільшення кількості вугрів.

Дефіцити мінералів і вітамінів:

Вітамін Д. Дефіцит 25(OH)D був виявлений у 48,8% пацієнтів, що мають акне, і лише в 22,5% здорових суб'єктів контрольної групи. У подальшому дослідженні поліпшення запальних уражень зазначалося після додаткового прийому вітаміну D у 39 пацієнтів, що мають акне, з дефіцитом 25(OH)D.

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Ілюстративне фото (instagram.com/happynadyaz)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла правду про кето-дієту.

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