RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розумний детокс для розвантаження: нутриціолог поділилася робочою схемою

Автор: Ольвія Агаркова

Для багатьох вже не секрет, що необхідно влаштовувати собі хоча б раз на рік детокс-програму. А коли це найкраще робити, як не після затяжного новорічного застілля.

Нутриціолог Оксана Замановська на сторінці в Instagram познайомила із загальними правилами детоксикації організму.

Загальні рекомендації, коли це необхідно робити:

  • Незрозуміла втома;
  • Загальна млявість;
  • Подразнення на шкірі;
  • Алергія;
  • Часті простудні захворювання;
  • Підвищене газоутворення;
  • Проблеми з місячними циклами та ін.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якими продуктами провести експрес-детокс? Ось основні рекомендації, які кожен може використовувати у своєму житті вже сьогодні.

1.Замініть всі напої в своєму раціоні на воду;

2.Видаліть всі солодощі та борошняні вироби, такі як печива, цукерки, торти і т. д.;

3.Видаліть з раціону рафіновані продукти (консерви ,ковбаси, вироби з білого борошна і білого цукру і т. д.);



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Введіть в свій раціон натуральні і необроблені продукти, такі як свіжі фрукти і овочі, здорові білки і жири;

5.Включайте в свій раціон натуральні детокс-продукти, такі як грейпфрут, кістковий бульйон, брюссельська капуста, ягоди, буряк, насіння Чіа і горіхи;

6.Організуйте свій сон, таким чином, щоб мати можливість безперервного сну протягом 7-8 годин щоночі, щоб організм міг відпочити і нормалізувати свою роботу;

7.Додайте більше фізичної активності в своє життя, така щоб вам підходила - прогулянки, пробіжки, велосипед і т. д.

Нагадаємо, що раніше нуріціолог Світлана Нікітчук розповіла, як відновитися після свят.

Читайте LITE в Google News
дієтологЗдорове харчуванняПоради нутриціолога