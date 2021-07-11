RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вечеря до 18.00 і обов'язковий сніданок: топ-10 міфів про схуднення, в які ми віримо

Автор: Ольвія Агаркова

На просторах мережі можна зустріти чимало порад і рекомендацій з приводу схуднення, і не дивно, що ця актуальна тематика обросла міфами.

Дієтолог Олена Коготкова розвінчала в Instagram топ-10 міфів про схуднення, в які багато хто продовжує наполегливо вірити.

1.Вуглеводи після 18.00 не можна.

Вуглеводи не гарбуз, після 18.00 вони не змінюють ні своєї структури, ні здатності спалювати або накопичувати жири. Так, в деяких випадках ми можемо рекомендувати обмеження вуглеводів у другій половині дня. Але ці випадки індивідуальні і фахівці спираються на безліч факторів, коли даємо ті чи інші рекомендації своїм клієнтам.

2.Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну.

Немає ніяких наукових доказів, що їжа, з'їдена перед сном, засвоюється краще і "йде в жир". Багато людей їдять перед сном і залишаються стрункими. Головне - баланс калорій протягом дня.

3. Снідати необхідно після пробудження.

Так, хороший збалансований сніданок швидше профилактирует вечірній жор і часто знижує загальне споживання калорій протягом дня. Але наукових даних про взаємозв'язок сніданку і кількості засвоюваних протягом дня калорій немає. Знову - важливіше вибір продуктів протягом дня.

4. Приймати лляне масло.

Взагалі вся ця історія з рослинними оліями дуже комерційна. Але додатково пити масло і, тим більше, натщесерце – мракобісся.

5.Їсти потрібно не частіше 3 разів на день, щоб контролювати інсулін.

Не треба боятися інсуліну - він хороший. Ті, хто фокусується на рівні інсуліну, як головної причини набору/втрати жирової маси, тільки відкладають вирішення проблеми.

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Міла Микитюк розповіла, як уникнути в'ялості шкіри після схуднення.

Читайте LITE в Google News
дієтологсхудненняправильное питание