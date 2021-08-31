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Що їсти ввечері, щоб схуднути: головні правила корисної вечері

Автор: Марина Настевич

Щоб вечеря сприяла схудненню і давала хороше самопочуття, дотримуйтесь цих простих правил щодня.

Дієтолог Христина Шереметьєва розповіла в Instagram, якою повинна бути здорова вечеря і запропонувала корисні варіанти страв.

Здорова вечеря повинна бути легкою, без вуглеводів, і не пізньою. Чому це так:

  • Організм готується до сну, метаболізм сповільнюється, ми витрачаємо менше енергії. Пізня важка вечеря не перетравиться, залишиться бродити і гнити в кишечнику. Порушується здорова мікрофлора кишечника. Нерозтрачені калорії йдуть в жир.
  • Пізня вечеря знижує синтез головного жироспалюючого гормону соматотропіну (це нічний гормон).
  • Якщо вечеря буде включати швидкі вуглеводи, вранці чекайте набряки. Тому що 1г глікогену утримує 4г води.


Розподіл за часом:

  • вечеряйте о 18:00, якщо відбій у вас о 21:00, о 19:00 - якщо відбій о 22:00
  • робіть вечерю о 19:00 і легкий перекус (рецепти даю нижче) о 21:00, якщо відбій після 23: 00.

На вечерю вибираємо клітковину і білки (овочі і м'ясо, риба або сир).



Ілюстративне фото (pexels.com)

Рецепти вечірніх перекусів:

Омлет

Інгредієнти:

Білок від 4-х яєць
50г молока
Сіль, кріп за смаком

Приготування:

Дрібно рубаємо кріп. Збиваємо білки з сіллю до пишної піни. Додаємо молоко тонкою цівкою, акуратно перемішуємо виделкою. На розігріту антипригарну сковороду виливаємо омлет і залишаємо на невеликому вогні на 5 хвилин під кришкою. Посипаємо кропом і готуємо під кришкою ще 1,5-2 хв., подаємо до столу відразу після приготування.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала псвевдокорисні продукти, про які потрібно забути.

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