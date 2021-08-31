Що їсти ввечері, щоб схуднути: головні правила корисної вечері

Щоб вечеря сприяла схудненню і давала хороше самопочуття, дотримуйтесь цих простих правил щодня.
Дієтолог Христина Шереметьєва розповіла в Instagram, якою повинна бути здорова вечеря і запропонувала корисні варіанти страв.
Здорова вечеря повинна бути легкою, без вуглеводів, і не пізньою. Чому це так:
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Розподіл за часом:
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На вечерю вибираємо клітковину і білки (овочі і м'ясо, риба або сир).
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Рецепти вечірніх перекусів:
Омлет
Інгредієнти:
Білок від 4-х яєць
50г молока
Сіль, кріп за смаком
Приготування:
Дрібно рубаємо кріп. Збиваємо білки з сіллю до пишної піни. Додаємо молоко тонкою цівкою, акуратно перемішуємо виделкою. На розігріту антипригарну сковороду виливаємо омлет і залишаємо на невеликому вогні на 5 хвилин під кришкою. Посипаємо кропом і готуємо під кришкою ще 1,5-2 хв., подаємо до столу відразу після приготування.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала псвевдокорисні продукти, про які потрібно забути.