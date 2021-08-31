Что есть вечером, чтобы похудеть: главные правила полезного ужина

Чтобы ужин способствовал похудению и давал хорошее самочувствие, следуйте этим простым правилам ежедневно.
Диетолог Кристина Шереметьева рассказала в Instagram, каким должен быть здоровый ужин и предложила полезные варианты блюд.
Здоровый ужин должен быть легким, без углеводов, и не поздним. Почему это так:
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Распределение по времени:
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На ужин выбираем клетчатку и белки (овощи и мясо, рыба или творог).
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Рецепты вечерних перекусов:
Омлет
Ингредиенты:
Белок от 4-х яиц
50г молока
Соль, укроп по вкусу
Приготовление:
Мелко рубим укроп. Взбиваем белки с солью до пышной пены. Добавляем молоко тонкой струйкой, аккуратно перемешиваем вилкой. На разогретую антипригарную сковороду выливаем омлет и оставляем на небольшом огне на 5 минут под крышкой. Посыпаем укропом и готовим под крышкой ещё 1,5-2мин. Подаём к столу сразу после приготовления.
Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук перечислила псвевдополезные продукты, о которых нужно забыть.