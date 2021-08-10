Вітаміни круглий рік: дієтолог розповіла, як правильно заморожувати фрукти і овочі

Адже так класно, коли взимку завжди під рукою є свіжа зелень. Можна додати її в будь-яку страву і вона заграє новими фарбами.



У чому плюси заморозки:

1. Це зручно. Не потрібно кожен раз мити, чистити, різати овочі. Можна просто дістати з морозилки і додати в ваше блюдо.



2. Це корисно. Зазвичай заготовки робляться в сезон. А це означає, що в плодах збережеться найбільша кількість вітамінів.



І не обов'язково морозити продукти тазиками. Навіть маленька кількість подарує вам взимку нереальне задоволення.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Загальні правила заморозки:

Ретельно вибирайте плоди. Вони повинні бути стиглими, без гнилі і пошкоджень.



Обов'язково промийте все перед заморожуванням.



Розподіліть продукти за спеціальними пакетами і закрийте їх герметично, щоб не ввібрали сторонні запахи.



Розділіть все на порції. Якщо розморожувати і заморожувати ягоди і фрукти, вони втратять свої вітаміни і навіть можуть бути небезпечні для здоров'я. Тому заморожуйте в такій кількості, яку ви зможете з'їсти за раз.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Слідкуйте за термінами зберігання. Якщо температура в морозилці -18 і нижче, то можна зберігати продукти до 12 місяців. Якщо -12 або вище, то не більше 4 місяців.



Розморожуйте продукти поступово: у холодильнику або при кімнатній температурі. Але ні в якому разі не розігрівайте в мікрохвильовці і не обдавайте окропом. Інакше вся користь випарується.



Можна, звичайно, купити заморожені овочі в магазинах цілий рік. Але не завжди можна бути до кінця впевненим в їх користі. Часто в такі суміші додають сіль або білий рис, картоплю. Назвати такі суміші дієтичними точно не можна. Тому готуйте сані влітку і подбайте, щоб навіть взимку у вас в холодильнику були улюблені і корисні ягоди і зелень.