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Смачно і корисно: рецепт ПХ-паски від тренера "Зважені та щасливі"

Автор: Марина Настевич

Вже зовсім скоро в Україні святкуватимуть Великдень - у 2021 році він випав на 2 травня. Обов'язковим атрибутом святкового столу є ароматна паска - але що робити, якщо ви худнете або перейшли на правильне харчування? Не біда, адже є простий рецепт смачної ПХ-паски.

Як приготувати таку паску розповіла тренер "Зважені та щасливі", експерт зі схуднення Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram.

"Готую її щороку вже багато років. У мене виходить 2 невеликі пасочки з даної кількості інгредієнтів", - зазначила Боржемська.

Інгредієнти:

  • Кефір 150 мл
  • Яйця 3 шт
  • Борошно вівсяне 90 гр
  • Борошно рисове 80 гр
  • Мед 1 ст. л. (або ін. підсолоджувача)
  • Масло вершкове / кокосове 20 гр
  • Цукати, сухофрукти 60 гр
  • Розпушувач 1 ч. л.
  • Ванілін
  • Сіль

Марина Боржеська запропонувала рецепт смачної ПП-паски (instagram.com/insta_borzhemsky)

Приготування:

Відокремити яєчні білки від жовтків. Білки збити до стійких піків з дрібкою солі.

Змішати в окремій ємності жовтки з кефіром, медом, ваніллю і розтопленим маслом. Просіяти в два етапи борошно з розпушувачем і добре перемішати. Додати цукати (у мене родзинки і вишня), і поступово ввести білки, акуратно перемішуючи.

У паперові формочки для пасок виливаємо тісто, наповнюючи їх на 2/3.

Відправляємо їх в розігріту до 180* духовку на 50-60 хв. Готовність перевіряємо зубочисткою. Прикрашаємо за бажанням.

Раніше Ольга Сумська поділилася чудовим рецептом паски без дріжджів.

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