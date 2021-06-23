Може викликати захворювання: кулінар розвінчала міфи про користь кокосового масла

Кокосову олію застосовують при хворобах і шкірних захворюваннях. Вонааздатне глибоко проникати в шкіру, а це - ідеально для сухої шкіри. Але не всі міфи про кокосову олію однаково правдиві.

Про це розповіла косметологиня і консультант зі здорового харчування Ганна Галіцинаі в ефірі каналу "Україна".

Кокосова олія давно вже увійшла у звичне користування господинь. Сучасні красуні використовують його також для догляду за волоссям, нігтями та обличчям, для лікування і навіть для приготування їжі.

"Кокосова олія містить велику кількість насичених жирів, а це має гарний вплив на в'ялу і дуже суху шкіру", - коментує Анна Галіцина.

Все - через вміст корисних речовин і вітамінів. Кокосова олія багата вітамінами А, Е і К, містить лауринову кислоту і кальцій. Також вона здатна захищати шкіру від вітру, холоду і сонця.

Кокосове масло - корисне чи ні? (фото: pexels.com)

Міфи про кокосову олію

Однак вже можна нарахувати ряд міфів, пов'язаних з олією. Мовляв, в її складі є поліненасичені жири, які вважають корисними, проте значно більше там насичених, які погано засвоюються організмом.

"Така кількість насичених жирів, яку вміщує кокосова олія - більше 65%, може провокувати поганий холестерин в крові, що в свою чергу викликає серцево-судинні захворювання", - пояснює експерт.

Для шкіри обличчя вона теж не підходить, адже є дуже щільною. І якщо ваша шкіра схильна до висипань, кокосове олія здатна закупорити пори - і тим самим викликати роздратування з дрібними акне і свербінням.

Наступний міф - на кокосовому маслі можна безпечно обсмажувати продукти. Дослідження доводять - вживати термічно оброблену на цьому маслі їжу небезпечно. Тим більше, обсмажування не є безпечним способом термічної обробки.

"Лікувальні властивості і антиоксидантні властивості у олії є, але існує безліч різних олій, які не провокують захворювань. Тому кокосову я все ж не рекомендую використовувати в їжу", - зазначила Галіцина.

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Ну і третій міф - щоденне вживання кокосової олії сприяє схудненню. Такі дослідження дійсно проводили, але кількість випробувачів занадто низька, щоб вірити даним, а якщо згадати, яку кількість жирів містить кокосовеа олійка, виявиться, що схуднути з її допомогою важко.

Користь кокосової олії

А ось для чого масло підходить, так це для шкіри голови.

"Олію можна використовувати для шкіри голови і для волосся. Якщо є зайве лущення або свербіж - можна робити маски для волосся", - радить експерт.

Олія додасть волоссю здорового блиску і густоти. Можна придбати 500 мілілітрів за 250-300 гривень.

Зберігати її краще в прохолодному закритому місці, термін придатності - від 2-х до 4-х років.