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Викликає порушення роботи печінки: нутриціолог попередила про небезпеку фруктози

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Понеділок 29 листопада 2021 19:01
Викликає порушення роботи печінки: нутриціолог попередила про небезпеку фруктози Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Про користь і шкоду фруктози фахівцями з харчування сказано вже чимало, але багато хто все ще думає, що фруктоза - це безпечний цукрозамінник. Інакше для чого потрібні полиці з "дієтичним харчуванням" в супермаркетах? Значить, хтось це все ж купує!

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, що таке фруктоза і для чого вона потрібна організму.

Викликає порушення роботи печінки: нутриціолог попередила про небезпеку фруктозиЯгоди варто їсти тільки по сезону (фото: pexels.com)

Зрозуміло з назви, що даний моносахарид вперше знайдений у фруктах. Вона, як і глюкоза, є найпростішим вуглеводом, але тільки в 1,5-2 рази солодше.

Калорійність:

  • Калорійність цукру - 399 ккал на 100 г
  • Калорійність фруктози - 380 ккал на 100 г

Глікемічний індекс:

  • ГІ цукру - 75
  • ГІ фруктози - 20

Але це не робить її безпечною!

Власне, солодкість фруктів і ягід обумовлена наявністю фруктози в них. Столовий цукор і мед складається на 50 % з фруктози. Деякі види "цукрів" складаються майже з 100 % фруктози, як, наприклад, що став популярним і дуже дешевим, кукурудзяний сироп або всіма улюблений сироп топінамбура.

Викликає порушення роботи печінки: нутриціолог попередила про небезпеку фруктози

Мед складається на 50 % з фруктози (фото: pexels.com)

Засвоєння фруктози починається в кишечнику, куди вона надходить або в чистому вигляді, або в складі сахарози. Сахароза розщеплюється під дією ферменту сахарази на глюкозу і фруктозу.

Засвоєння фруктози - це пасивний процес. Іншими словами, фруктоза сама шляхом дифузії проникає в епітеліоцит, а потім і в кров. Інсулін при цьому не потрібен! Після цього фруктоза потрапляє в печінку, яка, втім, і є її кінцевою точкою укладення.

Частина її перетворюється в глюкозу (близько 25 %) ще в кишечнику, а частина йде на інші потреби, тобто, вона бере участь у ферментативних реакціях, бере участь в процесах гліколізу (окислення глюкози) і глюконеогенезу (синтезу глюкози). Проте... велика частина йде в жир!

Фруктоза - потрібна речовина для організму людини, але її потрібно мізерно мало в порівнянні з тією кількістю, яке людина отримує сьогодні.

Вся зайва фруктоза осідає в печінці, порушуючи роботу органу.

До чого веде надлишок глюкози

  1. Викликає порушення роботи печінки.
  2. Підвищує рівень тригліцеридів і холестерину.
  3. Веде до загального ожиріння.
  4. Блокує вироблення лептину.
  5. Підвищує рівень глюкози та інсуліну в крові.
  6. Викликає синдром дірявого кишечника.

Підсумок: варто уникати продуктів на фруктозі, соків, меду, сиропів, патоки, помірно - фрукти і ягоди з високою солодкістю. Вживати місцеві фрукти і ягоди в сезон.

Раніше нутриціолог розповіла, як очистити організм від паразитів за допомогою трав.

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