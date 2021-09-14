Уповільнити старіння і прибрати висипання: топ-10 продуктів для красивої шкіри

Топ - 10 продуктів для ідеальної шкіри:

1. Жирна риба - лосось, скумбрія, оселедець.

Вони є багатими джерелами омега - 3 жирних кислот, які важливі для підтримки здоров'я шкіри. А також джерело вітаміну Е і цинку.

2. Авокадо - багатий корисними жирами і містить вітаміни E і C, які важливі для здоров'я шкіри.

3. Волоський горіх - є хорошим джерелом незамінних жирів, цинку, вітаміну Е, селену - всі вони є поживними речовинами, які необхідні шкірі для збереження здоров'я.

4. Насіння соняшника - відмінне джерело поживних речовин, в тому числі вітаміну Е, який є важливим антиоксидантом для шкіри.

5. Солодка картопля - відмінне джерело бета-каротину, який діє як природний крем для засмаги і може захистити шкіру від сонячних променів.

6. Солодкий перець - відмінне джерело бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Броколі - містить багато вітамінів і мінералів, важливих для здоров'я шкіри, включаючи цинк, вітамін А і вітамін С.

8. Помідор - гарне джерело вітаміну С і всіх основних каротиноїдів, особливо лікопіну. Ці каротиноїди захищають шкіру від сонячних променів і допомагають запобігти появі зморшок.

9. Червоний виноград - містить ресвератрол. З'єднання, яке отримують з шкірки червоного винограду. Ресвератрол володіє широким спектром переваг для здоров'я, в тому числі зменшенням ефектів старіння.

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Чорний шоколад - хороший антиоксидант.



Як ми зрозуміли, для шкіри потрібен вітамін Е, цинк, вітамін С, вітамін А, корисні жири - тому ваш раціон для шкіри повинен включати ці продукти в достатній кількості.