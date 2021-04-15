Крім заборони на фаст-фуд: нутриціолог назвала 7 маленьких, але ефективних кроків до здоров'я ШКТ

Яна запропонувала почати з семи простих кроків, які день за днем будуть допомагати шлунку і всьому шлунково-кишеному тракту справлятися зі своєю роботою.

7 кроків до здорового ШКТ

Починати ранок з теплої води з лимоном - і пити її протягом дня

"У мене на графин пів-лимона. Це нормалізує кислотність шлунка (вона знижена приблизно у 80% людей). Завдяки цьому їжа краще засвоюється, а патогени не можуть вижити в такому середовищі", - розповіла Яна.

Ретельно пережовувати їжу

"Найважливіший рада. В шлунку немає зубів, тому всю їжу слід пережовувати до кашки, щоб уникнути проблем з її переварюванням. Щоб звикнути, я брала шматочок, відкладала вилку і жувала. Працює. Прийом їжі повинен тривати не менше 20 хвилин", - підкреслила Фоксі.⠀

Не пити під час їжі

"Це розбавляє шлунковий сік, знижує кислотність і погіршує травлення в цілому. Спробуйте їсти багато овочів, ось побачите, вам не захочеться запивати. А попити можна за 30 хвилин до / через 40-60 хвилин після їжі", - дала рада Яна.⠀

Пити гіркоти при проблемах з відтоком жовчі

"Вони помітно покращують його. А без цього немає ні повноцінного травлення, ні красивої шкіри. До речі, жовч не відходить, якщо людина не їсть правильні жири (риба, горіхи, тваринні жири, масла (кокосове, топлене, оливкове)", - розповіла нутриціолог.⠀

Більше натуральної їжі для здоров'я ШКТ (фото: pexels.com)

Їсти більше зелені

"Приблизно 2 - 2,5 чашки зелені кожен день збільшать кількість корисних бактерій, які сприяють вашої енергійності і міцного імунітету і захищають від раку ШКТ. Якщо раніше ви не їли зелень, починайте поступово", - порадила Яна.

Ходити

"Хай ви не піднімаєте з розумним виглядом гантельки в залі. Просто ходите, часто протягом дня. Вправи у вертикальному положенні (і ходьба) - простий і доступний спосіб детоксикації. Так ви допоможете організму краще працювати і виводити токсини завдяки доброму кровообігу і відтоку лімфи", - порадила Фоксі.⠀

Скорочувати перекуси

"Знаю, складно: метаболізм багатьох людей вже неабияк розхитаний, доводиться постійно їсти. Тому це теж краще робити поступово. Але ви самі переконаєтеся: якщо не снідати вівсянкою, а повноцінною їжею (риба, мяско, яйця, рослинний білок, правильний жир, овочі), вам до самого обіду не знадобиться їсти і пити чаї. А ваші ШКТ і тіло будуть відпочивати і відновлюватися", - порадила нутриціолог.